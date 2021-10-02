Üye Girişi
Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44 - Son Dakika

Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44

02.10.2021 20:28
Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44, System.String[]

Katar'da ilk kez düzenlenen Şura Meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 44 olduğu açıklandı.

Katar'da ilk kez düzenlenen Şura Meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 44 olduğu açıklandı.

Körfez ülkesi Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimleri için halk yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitmiş, oy verme işlemi yerel saatle 18.00'da sona ermişti. 30 seçim bölgesinde 26'sı kadın olmak üzere 294 adayın, 45 sandalyeden oluşan meclisin 30 sandalyesi için yarıştığı seçimlere katılım oranın yüzde 44 olduğu açıklandı. Erkekler ve kadınlar ayrı bölümlerde oy kullandı.

Meclisin geri kalan 15 üyesini ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani atayacak. Seçilen Şura Konseyi, yasama yetkisine sahip olacak ve devletin genel politikaları ile bütçesini onaylayacak.

Katar'da 2003 yılında yapılan anayasa referandumunda onaylanan seçimleri "deney" olarak nitelendiren Katar Emiri Al Sani, Konsey'in ilk yıldan itibaren "herhangi bir parlamentonun tam rolüne" sahip olmasının beklenemeyeceğini ifade etmişti.

Georgia Eyalet Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Allen Fromherz, oylamanın iktidardaki Al Sani ailesinin "iktidarı sembolik olarak paylaşma fikrini ciddiye aldığını, ancak aynı zamanda gücü kurumsal olarak diğer Katarlı kabile gruplarıyla etkin bir şekilde paylaştığını" gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan komşu ülkelerde olduğu gibi nihai karar verme yetkisi hükümdara ait olan Kuveyt, seçilmiş bir parlamentoya önemli yetkiler veren tek Körfez monarşisi olarak biliniyor.

(İHA)

Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44
Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44
Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44
Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44

Sandık, Körfez, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44 - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü 20:06 Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü 5 saldırgan, korna çalan motosikletliyi bayıltana kadar dövdü 19:17 5 saldırgan, korna çalan motosikletliyi bayıltana kadar dövdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi 19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler 18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor 17:50 Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi 17:28 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti 16:58 Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi 15:57 Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi

Son Dakika Haberleri
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
19:00 Abdullah Avcı 'dan iddialı sözler: Bu takım şampiyon olacak
18:21 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
18:20 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler
18:04 Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
17:57 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu         
20:38
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor         
19:23
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi         
19:16
Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum         
18:22
İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler         
18:05
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu         
17:01
Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum         
16:56
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi         
15:41
İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak         
14:57
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 20:46:13. #1.13#
SON DAKİKA: Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi seçimlerine katılım oranı yüzde 44 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement