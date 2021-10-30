Bafra Kaymakamlığından, "Cumhuriyet Yürüyüşü" açıklaması - Son Dakika

Bafra Kaymakamlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanan "Cumhuriyet Yürüyüşü"nün iptal edilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bafra ilçemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenmesi planlanan Cumhuriyet Yürüyüşü'nün Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce'nin katılacağı gerekçesiyle iptal edildiği" iddialarına ilişkin açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Bafra ilçesinde Cumhuriyetin 98. yıl dönümü kutlama etkinliklerinin, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" hükümlerine göre kurulan kutlama komitesince hazırlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanlığı, dernek üyelerinin katılımıyla 29.10.2021 günü saat 19.30'da Bafra Anadolu Lisesi önünden başlayarak Gazipaşa Mahallesi'nde son bulacak Cumhuriyet Yürüyüşü yapmak istediklerini, 26.10.2021 tarihli dilekçeleri ile Bafra Kaymakamlığımıza bildirmişler ve söz konusu talep Cumhuriyet Bayramı kutlaması kapsamında kabul edilerek Derneğin söz konusu etkinliğine izin verilmiştir. Daha sonra Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı'nın Kaymakamlık ile görüşerek dernek üyeleri ile yapmak istedikleri yürüyüşe kendi amaçladıkları dernek üyeleri dışında katılım olacağını belirterek, bunun dernek yönetimince kabul edilmeyeceğini, bu yüzden programı iptal ettiklerini sözlü ve yazılı olarak beyan etmişlerdir. Söz konusu yürüyüş ilgili Derneğin yazılı ve sözlü talebi ile Dernek tarafından iptal edilmiştir. Kaymakamlığımızca adı geçen siyasi partinin hiçbir siyasi faaliyeti engellenmemiş ve halka açık kutlamalara katılmışlardır. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, Cumhuriyetimizin 98. yılı tüm ülkemizde olduğu gibi Bafra ilçemizde de coşku içerisinde ve halkımızın yoğun katılımıyla kutlanmıştır. Sayın Muharrem İnce'nin bu olayı Kaymakamımızın kasti tasarrufu olarak değerlendirerek Sayın Bafra Kaymakamımızın şahsına yaptığı hakaret kabul edilemez bir davranıştır."