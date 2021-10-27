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GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı - Son Dakika

GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı

27.10.2021 13:02

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş birliği çağrısı yaparak, "Bu iletişim çağında uçak seferlerinin, farklı iletişim kanallarıyla iş birliklerinin arttırılması, karşılıklı yatırımların oluşturulabilmesi kültürel, ekonomik ticaretin geliştirilmesi en...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş birliği çağrısı yaparak, "Bu iletişim çağında uçak seferlerinin, farklı iletişim kanallarıyla iş birliklerinin arttırılması, karşılıklı yatırımların oluşturulabilmesi kültürel, ekonomik ticaretin geliştirilmesi en büyük temennimizdir." dedi.

Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret eden Tatar, gazetecilere, KKTC'den sevgi ve saygı getirdiğini belirterek, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar olduğuna dikkati çeken Tatar, KKTC'de 1974'ten sonra buradan giderek yerleşmiş, evlenmiş, iş yeri kurmuş ülkenin ekonomik mücadelesine katkı veren Gazianteplilerin bulunduğunu ifade etti.

Gaziantep'in başarılarını yakından izlediklerini kaydeden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin en fazla gelişmekte olan şehirlerinden Gaziantep, ticaret, sanayi ve eğitimiyle gurur vesilesi. Dolayısıyla buradaki gelişmişliğin fevkalade değeri var. KKTC'nin ekonomik mücadelesinde altyapısının oluşmasında, sanayi bölgelerinin oluşmasında ve ticaretin gelişmesinde buralarla oluşturulacak bağlar var. Bağların geliştirilmesi, münasebetlerin arttırılmasının KKTC ekonomisine ve refahına büyük katkılar yapmaktadır, yapacaktır. Dolayısıyla aramızdaki bağların, münasebetlerin daha da gelişmesi gerekir. Bu iletişim çağında uçak seferlerinin, farklı iletişim kanallarıyla iş birliklerinin arttırılması, karşılıklı yatırımların oluşturulabilmesi kültürel, ekonomik ticaretin geliştirilmesi en büyük temennimizdir. Dolayısıyla kardeşlik, dayanışma duygusunun aynı milletin soydaşları olarak bizlerin birlikte hareket etmesi güç kazandıracaktır."

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tatar, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ersin Tatar, Gaziantep'te olduğu için özel bir gün yaşadığını, buradaki mücadele ruhunun Kıbrıs'taki direnişe, mücadeleye ve kahramanlığa benzediğini anlattı.

İki halkın da gerek istiklal Savaşı'nda gerekse bağımsızlık mücadelesinde fevkalade önemli kahramanlıklar yaptığının altını çizen Tatar, şöyle devam etti:

"Milletimiz için, Türk ulusu için KKTC'de Doğu Akdeniz'deki varlığımızı en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. KKTC halkının refahı, mutluluğu ve ekonomisinin güçlenmesi için Gaziantep gibi bir yerdeki ziyaretim, yapacağım temaslar önemli. Gaziantep başarı öyküsü olan bir yer. Son yıllarda sanayi, ticaret başarılarıyla her türlü gelişmişliğiyle Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri. Bana verilen bilgilere göre yılda 10 milyar dolara yakın ihracat potansiyeliyle muazzam bir başarıya imza atılmakta. Aramızdaki münasebetler, iş birliğinin gelişmesiyle her türlü yakınlaşmayla KKTC'ye olumlu yansıması, ekonomisinin güçlenmesi için turizm, eğitim ve diğer yatırımlarla buradaki başarıların KKTC'ye yansıması en büyük temennim ve dileğim. Tabi ki bu anlamda Fatma Şahin'in ne kadar değerli olduğunu paylaşmak istiyorum. Kendisi 2002 yıllarından beri milletvekilliği, bakanlık yapmış. Birikimleriyle KKTC'nin belediyecilik alanında reform yapmasından ekonomik yapısal reformlarının sürdürülmesine kadar bize yıllardır büyük katkısı olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Kıbrıs'a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim."

GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı
GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı

cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Gaziantep'te iş birliği çağrısı - Son Dakika
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