Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar hükümet kurma görevini, Faiz Sucuoğlu'na verdi - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümet kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) UBP-DP-YDP hükümeti Başbakanı Hamza Ersan Saner'in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mecliste çoğunluğu bulunan Ulusal Birlik Partisine (UBP) yeni seçilen başkan Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde, hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Faiz Sucuoğlu kimdir?

1961 yılında Baf'ın Poli kasabasında doğan Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Türk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Alman Hükümeti'nin verdiği bursla Almanya'da tıp eğitimine başladı. Tıp eğitiminin son 2 yılını İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak, Zeynep Kamil Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası yaptı. İhtisas döneminde Almanya'dan aldığı burslarla çeşitli hastanelerde çalıştı. İstanbul'a dönüşünde bir süre başasistan olarak Zeynep Kamil Hastanesi'nde çalıştı. 1993 yılında KKTC'ye döndü. Askerlik hizmetinin ardından bugüne kadar özel kliniğinde hizmet verdi.

Nisan 2011 tarihinden 28 Temmuz 2013 tarihine kadar Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanlığını yaptı. 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisine girdi. 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler - Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi- Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü. 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. Sayıştay Komitesi Başkanlığı ve Çevre Komitesi üyeliklerinde bulundu.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi - Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. 30-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen UBP'nin 22'nci Olağan Kurultayında ilk turda oyların yüzde 60.6'sını alarak, UBP'nin 11. Genel Başkanı oldu.

İngilizce ve Almanca bilen Faiz Sucuoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)