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Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: KIBRIS'TA YAŞAYAN İKİ MİLLET VAR, TÜM DÜNYA BÖYLE BİLMELİ - Son Dakika

Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: KIBRIS'TA YAŞAYAN İKİ MİLLET VAR, TÜM DÜNYA BÖYLE BİLMELİ

23.10.2021 13:26

Edinilen son dakika haberine göre KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Hatay'a geldi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Hatay'a geldi. Hatay Valiliği'ni ziyaretinde Tatar, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin artarak devam ettiğini belirterek, "Kıbrıs'ta yaşayan iki ayrı millet vardır, tüm dünya bunu böyle bilmelidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hatay programı kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret etti. Tören mangası ile karşılanan Tatar, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Rahmi Doğan ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fevkalade güzel ilişkiler içerisinde. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Ankara, İstanbul gibi şehirlere ziyaretler gerçekleştirdim. Doğu Akdeniz'de halkımızın refahı için birlikte hareket etmeliyiz. Türkiye'de KKTC'ye karşı güzel bir algı var. Aramızdaki ilişkinin her geçen gün daha iyiye gittiğini görüyorum. Bazı zor zamanlardan geçtik ancak geleceğe güvenle bakabilmek ve güçlü olabilmek için ortak hareket etmek fevkalade önemli. Hatay'dan çok sayıda vatandaş Kıbrıs'ta yaşamaktadır. Bırakın çocuğu artık torunlar orada yaşamaktadır. Bu da bizim zenginliğimizdir. 47 yıl sonra Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir siyaset anlayışı ile Türkiye'nin de büyük destekleriyle Maraş'ın açılmasıyla yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin iş birliği olabileceğini tüm dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Kıbrıs'ta yaşayan iki ayrı millet vardır. Tüm dünya bunu böyle bilmelidir. Kıbrıs'ta yaşayan Türkler, Osmanlı döneminde yönetici olarak orada bulundular. İngiliz yönetiminde birtakım sıkıntılar yaşadık ama hiçbir dönemde Rumların boyunduruğu altına girmedik. Bu çok önemli" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ADADAKİ VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle bir federasyon fikrini görüşmediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

"Çünkü federasyon Rum tarafıyla ortaklıktır. Bu da kuzeyiyle güneyiyle Türkiye'nin oradan ayrılması anlamını taşıyacaktır. Kıbrıs'ta iki ayrı egemen devletin varlığı kabul edildiğinde biz Türkiye Cumhuriyeti ile istediğimiz anlaşmayı yapabiliriz. Bu vesileyle de Türkiye'nin adadaki garantörlüğü, askeri varlığının devamı sağlanır. Bizim güvencemiz Türkiye'nin adadaki varlığına bağlıdır. Kıbrıs'ın stratejik olarak öneminin arttığı bu dönemde bizim ilişkilerimizi artırmamız gerekmektedir. Ben sık sık Hatay'a gelen biriyim ancak koronavirüs sürecinden dolayı 2 yıl sonra gelebildim. Bu vesileyle koronavirüse yakalananlara acil şifalar diliyorum. Aşı olma çağrısını yineliyorum çünkü aşılama artarsa uçak seferleri eskisi gibi artacaktır. Hatay ile Kuzey Kıbrıs arasındaki uçak seferlerinin eski seviyesine aşılama ile geleceğini düşünüyorum. Aramızdaki turizm, kültürel iş birliği eskisi gibi olacaktır çünkü buradan oraya gidip yerleşmiş, iş kurmuş çok sayıda vatandaş vardır. Onlar orada evlenmiş ve torun sahibi olmuşlardır. Bir bakıma onlar artık bizim de vatandaşımızdır. Hatay'ın tarihine baktığımızda milli mücadele, Atatürk'ün verdiği önemi görüyor ve önemsiyoruz çünkü bizim de hayatımız milli mücadele ile geçmektedir. Bu ilişkilerin sürdürülebilmesi öncelikle cumhurbaşkanı olarak benim ve tüm halkımızın ortak dileğidir."

Hatay Valisi Doğan da yaptığı konuşmada, 'Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hatay'ı sevdiğinizi ve sık sık geldiğinizi ifade ettiniz. Bizim Kıbrıs'ta yaşayan ciddi sayıda Hataylı hemşehrimiz var ve farklı sektörlerde iş yapıyorlar. Bizim ilişkilerimiz de oldukça sıcak. Sizin sık sık gelmeniz bizim için mutluluk vericidir. Kıbrıs sorunu bizim için de büyük önem arz etmektedir. Kıbrıs davasındaki samimiyetiniz ve dik duruşunuz Türk halkı tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Sizleri burada görmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz' dedi.

Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: KIBRIS'TA YAŞAYAN İKİ MİLLET VAR, TÜM DÜNYA BÖYLE BİLMELİ
Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: KIBRIS'TA YAŞAYAN İKİ MİLLET VAR, TÜM DÜNYA BÖYLE BİLMELİ
Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: KIBRIS'TA YAŞAYAN İKİ MİLLET VAR, TÜM DÜNYA BÖYLE BİLMELİ
Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: KIBRIS'TA YAŞAYAN İKİ MİLLET VAR, TÜM DÜNYA BÖYLE BİLMELİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: KIBRIS'TA YAŞAYAN İKİ MİLLET VAR, TÜM DÜNYA BÖYLE BİLMELİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: KIBRIS'TA YAŞAYAN İKİ MİLLET VAR, TÜM DÜNYA BÖYLE BİLMELİ - Son Dakika
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