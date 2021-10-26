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Kurtulmuş Kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim bertaraf edildi - Son Dakika

Kurtulmuş Kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim bertaraf edildi

26.10.2021 17:39
Kurtulmuş Kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim bertaraf edildi

Kurtulmuş: Kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim bertaraf edildiAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 10 büyükelçiliğin 'Osman Kavala' açıklamasına ilişkin, "Bu sözlere karşı Türkiye'nin gerekli adımları atacağını ifade ettik. Bunun sonucu olarak 10 ülkenin büyükelçisi geri adım attılar.

Kurtulmuş: Kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim bertaraf edildi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 10 büyükelçiliğin 'Osman Kavala' açıklamasına ilişkin, "Bu sözlere karşı Türkiye'nin gerekli adımları atacağını ifade ettik. Bunun sonucu olarak 10 ülkenin büyükelçisi geri adım attılar. Bu anlamda, Türkiye'nin iç işlerine karışmayacaklarını ilan ettiler. Bu anlamda ortaya çıkan ve kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim böylece bertaraf edilmiş oldu" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'Karabağ Zaferi'nin 1'inci Yıl Dönümü' nedeniyle Yeni Azerbaycan Partisi ile birlikte düzenlenen çevrim içi konferansa katıldı. Karabağ Zaferi'ni tebrik eden Kurtulmuş, "Bu büyük mübareze sırasında şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onların aziz hatıraları, Karabağ halkına ve Azerbaycan halkına rehber olacaktır" diye konuştu.

'KARABAĞ'IN ABAT OLMA ZAMANIDIR'Kurtulmuş, Karabağ'ın azat olduğunu bundan sonra barışı tesisi etmek gerektiğini belirterek, "Barışı tesis etmek, savaşı kazanmak kadar zordur. Bu bölgenin 6 önemli ülkesinin 6'lı bir platform şeklinde çalışarak iş birliği imkanlarını geliştirmek için mücadele etmesi kaçınılmazdır. Bu anlamda da arada olan sorunların çözülmesiyle Kafkaslara yeni bir perspektif kazandıracağı, Kafkaslara kazandıracağı yeni perspektifin de dünya barışına, bölge barışına çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Karabağ azat oldu ama artık Karabağ'ın abat olma zamanıdır. Bugün güzel bir tesadüfle, Füzuli Havalimanı'nın da açılışının olmasını da hayranlıkla, takdirle izledik" dedi.'KARABAĞ TOPRAKLARI, AZERBAYCAN TOPRAĞI OLARAK KALACAK'Karabağ'ın abat edilmesi için Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yanında olacağını ifade eden Kurtulmuş, "En kısa zamanda azat olmuş olan Karabağ'ın ciddi bir şekilde abat olmasını da görmek mümkün olacaktır. Karabağ toprakları kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olarak kalacaktır. Uluslararası camiaya da seslenmek üzere bunu söylüyorum. Şimdi orada Karabağ'ın abat edilmesi için ciddi imar faaliyetlerinde bulunuluyor. Ama maalesef acı bir gerçek var on binlerce mayın var. Bu mayınların temizlenmesi, orada emniyet içinde imar faaliyetlerinin yürütülmesi için Ermenilerin mayın döşedikleri yerlerin haritalarını Azerbaycanlı yetkililere vermeleri kaçınılmazdır. Bunun için uluslararası camianın ciddi bir şekilde talepte bulunması, bu konuda Ermenilere baskı yapmasının gerektiğini ifade etmeliyim" diye konuştu.'10 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİ GERİ ADIM ATTILAR'

Kurtulmuş, 10 büyükelçiliğin 'Osman Kavala' açıklamasıyla ilgili de, "Büyükelçilerin esas görevi, bulundukları ülkelerle kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri artırmak, varsa sorunları çözmektir. Bu anlamda Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi de çok açık bir şekilde, büyükelçilerin görev gördükleri ülkelerin iç işlerine asla karışmamalarını uluslararası sözleşme hükmü olarak ortaya koymaktadır. Ama maalesef Türkiye'nin güçlü bir şekilde yürümesinden rahatsız olanlar, geçmiş dönemlerden kalan alışkanlıklarıyla parmak sallayarak, Türkiye'yi hizaya sokabileceklerini zannettiler. Ama başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla ortaya konan bu dayatmaya, bu parmak sallamaya, bu hizaya sokma çabalarına ve Türkiye'yi terbiye etme girişimlerine karşı Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bir tarzda mücadele ettik. Bu sözlere karşı Türkiye'nin gerekli adımları atacağını ifade ettik. Bunun sonucu olarak 10 ülkenin büyükelçisi geri adım attılar. Bu anlamda, Türkiye'nin iç işlerine karışmayacaklarını ilan ettiler. Bu anlamda ortaya çıkan ve kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim de böylece bertaraf edilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş Kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim bertaraf edildi

Numan Kurtulmuş, Osman Kavala, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş Kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim bertaraf edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtulmuş Kriz çıkarma ihtimali olan bu girişim bertaraf edildi - Son Dakika
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