Son Dakika Haberleri: Politika Kurulları Başkan Vekillerini Kabul Etti

Politika Kurulları Başkan Vekillerini Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika kurulları başkan vekillerini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının Başkan Vekilleri ile bir araya geldi.

Politika Kurulları Başkan Vekillerini Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika kurulları başkan vekillerini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının Başkan Vekilleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul, basına kapalı gerçekleşti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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