Politika Kurulları Başkan Vekillerini Kabul Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika kurulları başkan vekillerini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının Başkan Vekilleri ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:16 Kaynak: İHA
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