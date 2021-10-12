Kuzey Kore lideri Kim: "Düşmanımız savaşın kendisidir" - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin meşru müdafaa kapsamında askeri donanımını arttırdığını belirterek, "Düşmanımız savaşın kendisidir" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Savunma Geliştirme Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Kim, ülkesinin silah geliştirmesinin ABD'nin "düşmanca" politikaları ve Güney Kore'deki askeri yığınak karşısında gerekli olduğunu savundu. Pyongyang'ın meşru müdafaa kapsamında askeri donanımını arttırdığını belirten Kim, savaş başlatmadığını söyledi. Kim, Kuzey Kore'nin ana düşmanının "savaşın kendisi" olduğunu vurgulayarak, "Biz kimseyle savaşı tartışmıyoruz, aksine savaşın kendisini önlemek ve ulusal egemenliğin korunması için savaşın caydırıcılığını kelimenin tam anlamıyla arttırmak için konuşuyoruz" şeklinde konuştu. ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca duygular beslemediği yönündeki ifadelere değinen Kuzey Kore lideri Kim, "ABD sık sık devletimize düşman olmadığının sinyalini verdi, ancak düşman olmadıklarına inanmamızı sağlayacak eyleme dayalı hiçbir kanıt yok" dedi. ABD'yi Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilimi arttırmakla suçlayan Kim, "ABD, yanlış yargıları ve eylemleriyle bölgede gerilime yol açmaya devam ediyor" ifadesini kullandı. ABD'yi Kore Yarımadası'ndaki istikrarsızlığın "kaynağı" olarak nitelendiren Kim, ülkesinin en önemli hedefinin "yenilmez bir askeri yeteneğe sahip olmak" olduğunu söyledi.

"ASKERİ GÜÇLERİMİZİN SAVAŞMASI GEREKEN ÜLKE GÜNEY KORE DEĞİL"

Kim, Kuzey Kore'nin silah geliştirmesini provokasyon olarak nitelendiren, ancak kendi askeri donanımını arttırmak için büyük harcamalar yapan Güney Kore'yi de ikiyüzlülükle suçlarken, ordusunun Güney Kore'yi hedef almadığını belirtti. Kim, "Bir kez daha söylüyorum ki askeri güçlerimizin savaşması gereken ülke Güney Kore değil. Elbette Güney Kore yüzünden savunma kabiliyetimizi güçlendirmiyoruz. Birbirlerine karşı güç kullanan yurttaşların korkunç tarihini tekrarlamamalıyız" dedi.

-İHA-