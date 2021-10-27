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Lavrov'dan Afganistan'a komşu ülkelere "ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmayın" çağrısı - Son Dakika

Lavrov'dan Afganistan'a komşu ülkelere "ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmayın" çağrısı

27.10.2021 17:16
Lavrov'dan Afganistan'a komşu ülkelere

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Afganistan'a komşu ülkeler toplantısına video konferansla katılarak, "Afganistan'a komşu ülkelere, kendi topraklarında ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığına izin vermeme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Afganistan'a komşu ülkeler toplantısına video konferansla katılarak, "Afganistan'a komşu ülkelere, kendi topraklarında ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığına izin vermeme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Afganistan'daki durumun ele alınması ve ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması doğrultusunda Afganistan'a komşu ülkelerin temsilcileri İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Toplantıya İran, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanları katılırken, Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları video konferans yoluyla bağlandı. Toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Lavrov Afganistan'a komşu ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, bölgede ABD ve NATO'nun askeri varlığının önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Lavrov, "Afganistan'a komşu ülkelere, Afgan topraklarından geri çekildikten sonra buralara yerleşmenin planlarını yapan ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığına, kendi topraklarında izin vermeme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Katılımcı ülkelerin Afganistan'da istikrarın sağlanması yönünde aynı düşüncede olduğunu kaydeden Lavrov, "Tahran toplantısına katılanların Afganistan konusundaki konumları birbirine oldukça yakın. Bu da Afganistan'da barış ve istikrarın gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

AFGANİSTAN'A KAPSAYICI HÜKÜMET ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Afganistan konusunun geçtiği hemen hemen tüm toplantılarda ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiğini savunan Lavrov yine aynı yönde mesaj vererek, "Afganistan'daki farklı etnik kökenleri göz önünde bulundurmalı ve Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına destek vermeliyiz" diye konuştu. Afganistan halkının da kendi haklarının korunduğunu ve uygulandığını görmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Bu doğrultuda tüm ülkelerin Afganistan konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Afganistan'daki durum konusunda Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyon rolünü üstlenmelidir. Rusya da üzerine düşeni yapmaya ve Afganistan'a insani yardım göndermeye hazırdır" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Lavrov'dan Afganistan'a komşu ülkelere ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmayın çağrısı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Tahran, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lavrov'dan Afganistan'a komşu ülkelere 'ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmayın' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lavrov'dan Afganistan'a komşu ülkelere "ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmayın" çağrısı - Son Dakika
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