Macron, 100 euroluk enflasyon tazminatını "daha adil ve hedefli" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, hükümetin yakıt, gaz, elektrik ve gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa karşı yaklaşık 38 milyon Fransız'a 100 euroluk bir enflasyon tazminatı kararını savunarak, tazminatı "daha adil ve hedefli" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Fransız hükümetinin enflasyon tazminatı kararını savunan açıklamalarda bulundu. Hükümetin, yakıt, gaz, elektrik ve gıda ürünleri fiyatlarındaki artışa karşı yaklaşık 38 milyon Fransız'a 100 euroluk bir enflasyon tazminatı kararını "daha adil ve hedefli" olarak nitelendiren Macron, "Vergileri düşürmektense, bu desteğin adil ve daha iyi hedeflenmiş olduğunu düşünüyorum. KDV'yi manipüle etmek Avrupa Birliği (AB) yasalarında mümkün değil ve yakıt vergilerinde aşağı yukarı ortalamayız, fakat maliyeti çok daha yüksek, çok daha fazla" ifadelerini kullandı.

"KRİZ KESİNLİKLE SÜRECEK"

Alım gücünü desteklemek adına hedeflenmiş kitlelere hitap etmek gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Macron, yaşanan krizin devam edeceği mesajını vererek, "Farklı segmentlerde artışlara maruz kalan insanların satın alma gücünü desteklemek istiyorsak, genele değil daha iyi hedeflenmiş bir kitleye hitap etmek daha iyidir. Kriz şüphesiz devam edecek. Hükümet tarafından alınan tedbirler orta vadede vatandaşlarımızı korumayı mümkün kılacaktır" dedi.

Öte yandan Fransa'da bazı siyasi muhalifler, hükümetin fiyat artışına tepki gösterirken, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) Lideri Marine Le Pen yaptığı açıklamada, Başbakan Jean Castex tarafından dün akşam saatlerinde açıklanan 100 euroluk tazminatın, "Fransızların faturalarını ödeme sıkıntısına cevap vermediğini" ifade etmişti.

(Özlem Kaplan/İHA)