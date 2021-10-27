Meclisin minik konuğu, AK Parti Grup Toplantısını izledi - Son Dakika

- Meclisin minik konuğu, AK Parti Grup Toplantısını izledi

Minik Zayn Erdoğan'ın hediye ettiği öğrenilen oyuncağıyla meclis önünde poz verdi

ANKARA - Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nı küçük oğlu Zayn Sofuoğlu ile izledi. Minik Zayn ve baba Sofuoğlu Cumhurbaikanı Erdoğan'ın hediye ettiği öğrenilen oyuncağıyla meclis önünde poz verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'na küçük oğlu Zayn Sofuoğlu ile katıldı. Küçük Zayn, babasıyla birlikte toplantı boyunca salonda kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

Minik Zayn'a oyuncak araba hediye ettiği öğrenildi. Baba Sofuoğlu ve Minik Zayn hediye oyuncağıyla birlikte meclis önünde fotoğraf da çekindi. Kenan Sofuoğlu, fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.