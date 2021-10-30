Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Giresun'da gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Giresun İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Yeniyol mevkisi ve Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret eden İnce, buradaki gençlerle sohbet etti, özçekim yaptı.

İnce, daha sonra Gazi Caddesi'ndeki partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Açılışın ardından Atatürk Meydanı'na giden İnce, bir iş yerinde çay içerek vatandaşlarla sohbet etti.

Burada gazetecilerin de sorularını yanıtlayan İnce, ittifakla ilgili soru üzerine, ittifakların seçim döneminde olabileceğini, ortada seçim yokken ittifak konuşmanın yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi.

İnce, "İşte gördük, ittifak yapıyorlardı ama biri teskereye 'evet' verdi, biri 'hayır' verdi. 'Hayır' veren, 'evet' verene 'ihanet ediyor' dedi. Yani böyle bir temel konuda bile anlaşamıyorlarsa nerede anlaşacaklar?" dedi.

"İttifakların bir yazılı metni olur, metni olmalıdır, o metni millet bilmelidir, öyle olursa olur." ifadelerini kullanan İnce, "Biz seçime üç ay kala bakarız, bu iktidarın gitmesi için ama, bu iktidarın yenilmesi için ne gerekiyorsa onu yaparız ama şimdilik hedefimiz bizim 50+1 alıp tek başına iktidar olmak." diye konuştu.