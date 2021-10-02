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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu

02.10.2021 15:54

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin yıllardan beri süregelen siyasi belirsizlik ikliminden kurtulduğunu, yönetimde istikrarın tesis edildiğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin yıllardan beri süregelen siyasi belirsizlik ikliminden kurtulduğunu, yönetimde istikrarın tesis edildiğini söyledi.

Özdemir, partisinin "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" temalı genişletilmiş Kayseri Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıdaki kurula başkanlık yapan Özdemir, açılış konuşmasında, Türkiye'nin şimdiye kadar çok ağır sınamalardan geçtiğini, bütün bu sınamaların, görünürde siyasi alandaki hesaplaşma olarak sunulmaya gayret edilse de özünde bin yıldan beridir bu topraklarda yaşama iradesinin kırılmasına ve mevcudiyetin sonlandırılmasına odaklandığını söyledi.

Türkiye'yi küresel rekabette söz dinleyen değil, sözünü geçiren, dünyanın her yerinde varlık gösteren, gelişmelere anında müdahale etme kudret ve imkanına sahip olan bir ülke yapabilmek amacıyla yola çıktıklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye, yıllardan beri süregelen siyasi belirsizlik ikliminden kurtulmuş, yönetimde istikrar tesis edilmiştir. Artık Türk siyasetinin suni gündemlerle oyalanması söz konusu olmamakla birlikte krizlerle ülkemizin ikide bir seçimlere giderek zaman ve imkan kaybetmesinin önüne geçilmiştir. Hızlı karar alabilen bir yönetim anlayışıyla Türkiye, çok boyutlu risk sarmalından çıkmayı başarmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ve dış destekli olduğu her yönüyle ortaya çıkan FETÖ terör örgütü vasıtasıyla açığa çıkan büyük kırılma, siyasi istikrarın ne derecede önemli bir mesele olduğunu her yönüyle ortaya koymuştur."

Yeni anayasa çalışmaları

Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurum ve kurallarıyla inşası sürecinin ise halen devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda yasama döneminde Mecliste yapılacak yeni anayasa çalışmalarının çok büyük öneminin olduğunu anlatan Özdemir, ülkenin darbe döneminden kalma Anayasa'yı sivil iradenin onayıyla yenilemesinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Özdemir, bu durumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısına güç vereceğini savunarak, "(Yeni Anayasa) Türkiye'nin istikrarına katkı sunacak, demokrasimizin gelişimine olanak tanıyacak ve milletimizin 21. yüzyılda ihtiyacı olan demokratik gerekliliklerinin karşılanmasını sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

MHP'nin yeni anayasa yapımı konusundaki çalışmalarını tamamladığını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkanımız, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 maddeden oluşan yeni anayasa çalışmamızı milletimize paylaşmışlardır. Müteakiben Cumhur İttifakı bünyesinde müşterek çalışmalar başlamış ve halen de devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek dil esasına dayalı milli ve üniter bir devlettir. Yeni anayasa, bu vesileyle tekrarladığımız milli ve tarihsel haklarımızı muhafaza edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, yeni bir anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket etmekte, üstüne düşen demokratik görevleri çekinmeden yerine getirmeyi sürdürmektedir."

"CHP ve İP, Türkiye için açık bir milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir"

Özdemir, "sözde demokrasi" sözcüğü kullanılarak ülkeye karşı hayata geçirilen kimi senaryo ve oluşumların varlığından da haberdar olduklarını ifade etti.

ABD merkezli başlatılan "Türkiye Demokrasi Projesi" adlı oluşumda FETÖ'cü teröristlerin yer aldığını belirten Özdemir, "Bu projede FETÖ'cü teröristler bir yana, aynı şer yapılanması hayata geçirilmeden hemen önce CHP'li bazı isimlerin ABD yönetimine çağrıda bulunarak 'Türkiye için demokrasi vurgusu beklediklerini' belirtmeleri, zillet çevrelerinin rezil hallerini dışa vurmuştur." dedi.

CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ilgili açıklamalarını da eleştiren Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tıpkı PKK/PYD terör örgütünü destekleyen sözde Batılı müttefiklerimiz gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da YPG/PKK'yı kendi topraklarını savunan bir oluşum olarak görmektedir. Şu ibretlik duruma bakınız ki zillet çevreleri bugünlerde PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'yi aklama, kurtarma ve meşrulaştırma çabasına düşmüştür. Bir yandan PKK terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında başarılı askeri harekatlar sürerken ve örgüt her yönden tükenme aşamasına gelmişken, hain elebaşıları kafalarını inlerinden çıkarmaya dahi korkarken, örgütte çözülme tarihin en üst seviyesine erişmişken ve Anayasa Mahkemesinde HDP'ye yönelik kapatılma kararı görüşülürken CHP ve İP, 'HDP'nin Mecliste olması gerektiğini' duyurmaya başlamıştır. Bu, açık bir ihanettir, zilletin ta kendisidir. HDP, meşru değildir, asla da olamaz. Zira HDP, PKK'nın ta kendisidir. CHP ve İP'in müşterek bir gündem ve ağız birliği ile HDP'nin meşru olduğunu utanmadan dile getirmeleri, can çekişen teröre hayat öpücüğü vermekten başka bir şey değildir. Bu haliyle hem CHP hem de İP, Türkiye için açık bir milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir."

Kayseri'nin yanı sıra Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Niğde'yi kapsayan Kayseri Bölge İstişare Toplantısı'nda divan üyeleri olarak MYK üyeleri Uğur Öztürk, Emrullah Türe, Ali Fuat Kardaş, Volkan Uygunuçarlar, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkcı, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak yer aldı.

Programa milletvekilleri, MYK üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, partisinin Kayseri Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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