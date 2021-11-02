MHP Lideri Bahçeli: "CHP ile HDP, İP'in teşvikiyle PKK'nın siyasetteki kolonları haline gelmişlerdir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP, tarihin yanlış yerinde durmakla kalmamış, Türkiye'nin de karşısında resmen ve belgeli şekilde konuşlanmıştır. Geldiğimiz bu aşamada, CHP ile HDP, İP'in teşvikiyle tek bünyede birleşmiş, PKK'nın siyasetteki kolonları haline gelmişlerdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Adım Adım 2023: İl İl Anadolu' projesiyle Türkiye'de çalınmayacak kapı bırakmayacaklarını söyleyen Genel Başkan Bahçeli, "Tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış, işgal edilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek yüzünü her zeminde, her yöremizde anlatacağız. Bilhassa 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde; HDP'yle ittifakını, terörle mücadeleye karşı gelişini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bağını koparışını tek tek milletimizle, CHP'ye oy veren milli insanlarımızla paylaşacağız" dedi.

Çevre kirliliğinin, dünyanın doğal ve tarihi dokusunu mahvettiğini dile getiren Genel Başkan Bahçeli, "Hem vatanımızı hem de içinde yaşadığımız gezegenimizi düşünmek, sorunlarını dert etmek, payımıza düşen sorumlulukları yerine getirmek durumundayız. Çünkü bizim milliyetçiliğimiz ekolojik dengenin sürdürülebilirliğine saygıyı gerektirir. Çünkü bizim milliyetçiliğimiz çevre duyarlılığıyla eş anlamlıdır" dedi.

"TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ KÖPRÜLERİN ATILMASI İKİ ÜLKENİN ALEYHİNEDİR"

Genel Başkan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da muhatap devlet veya hükümet başkanlarıyla verimli ve yararlı temaslar kurduğunu ifade ederek, "ABD Başkanı Biden ile 1 saat 10 dakikalık görüşmesi, bu görüşmede iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma oluşturulması konusunda mutabık kalınması, NATO ve stratejik ortaklığa vurgu yapılması bize göre değerlidir. Bundan sonra kimin samimi kimin maskeli olduğu daha da gün yüzüne çıkacaktır. Türkiye ile ABD arasındaki köprülerin atılması iki ülkenin aleyhinedir" değerlendirmesinde bulundu.

"ROMA'DA BAŞIMIZ EĞİK OLSAYDI, CHP MUTLU OLURDU"

Türkiye'nin uluslararası zirve toplantılarında, milli kararlılıktan taviz vermediğini söyleyen Genel Başkan Bahçeli, "Ülkemizdeki yabancı hayranlarının içi kan ağlasa da, sırtını taşeron arayan dış güçlere yaslamak için ortam kollayan zavallıların yüzleri asılsa da her şey ortadadır. Zira Güneşi balçıkla sıvamak akıl karı değildir. Türkiye'yi küçük görenlerin, küçümseme yanlışına düşenlerin, bizden bir şey olmaz diyenlerin ya kanında bir bozukluk ya da karakterinde bir bodurluk vardır, bizim nazarımızda durumları hiç de iç açıcı değildir. Roma'da başımız eğik olsaydı, CHP mutlu olurdu. Kiralık kalemler, sözde aydınlar, kripto alçaklar kaşık alıp oynamaya bile başlarlardı" ifadelerini kullandı.

"S-400 KONUSU İSE EGEMENLİK SINIRLARIMIZ İÇİNDEDİR"

Türkiye'nin insan haklarına ABD'den daha fazla saygılı olduğunun altını çizen Genel Başkan Bahçeli, "S-400 konusu ise egemenlik sınırlarımız içindedir, hiç kimsenin bu konuda Türkiye'ye ayar verip istikamet çizme densizliği cevapsız bırakılmayacaktır. Mühim olan Türkiye'nin ne dediği, ne yaptığı, bilahare muhatap ülkeyle hangi konularda uzlaşma sağlandığı, diyaloglardaki yapıcı ve pozitif havadır" diye konuştu.

"Şayet biz bölücü terör örgütünün üzerine üzerine gitmezsek onlar silahlarıyla, bombalarıyla, hain planlarıyla bize gelecekler" diyen Genel Başkan Bahçeli, "Biz gördüğümüz yerde vurmazsak, onlar bizi vuracaklar. Teröristlerin kökünü kurutamazsak, onlar Türkiye'yi kurcalaya kurcalaya kundaklayacaklar. Türkiye, teröre karşı savunmada değil taarruzdadır, üredikleri, beslendikleri, palazlandıkları bataklıkları A'dan Z'ye temizlemek hayat memat meselesidir" şeklinde konuştu.

"CHP İLE HDP, İP'İN TEŞVİKİYLE TEK BÜNYEDE BİRLEŞMİŞ, PKK'NIN SİYASETTEKİ KOLONLARI HALİNE GELMİŞLERDİR"

Tezkere oylamasında CHP ile HDP'nin hayır oyu kullandığını ve İYİ Parti'nin evet oyu kullandığını hatırlatan Genel Başkan Bahçeli, "Diyeceğim odur ki CHP, HDP ile ele ele tutuşarak, sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir. Bilfarz, Irak ve Suriye tezkeresi CHP ve HDP'nin istediği gibi reddedilmiş olsaydı, sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele eden Türk askeri geri çekilecek, güney sınırlarımız boydan boya terörizmin kontrolüne girecekti. CHP, tarihin yanlış yerinde durmakla kalmamış, Türkiye'nin de karşısında resmen ve belgeli şekilde konuşlanmıştır. Geldiğimiz bu aşamada, CHP ile HDP, İP'in teşvikiyle tek bünyede birleşmiş, PKK'nın siyasetteki kolonları haline gelmişlerdir" diye konuştu.

"SEVSİNLER SENİN GİBİ MİLLİYETÇİYİ. BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZİ ANLAMAN İÇİN KIRK FIRIN EKMEK YESEN DE NAFİLE"

Genel Başkan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nın, "Bu yabancı askerler kim? Söyle bakalım; milliyetçi sen misin, biz miyiz?" sözlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, bu sorunun cevabını öncelikle sen vermelisin. Kaldı ki bu sorunun muhatabı esasen sensin, zira aynı mahiyetteki tezkerelere geçmişte evet diyen bir şahsiyetsin. Milliyetçiliğine gelince, sevsinler senin gibi milliyetçiyi. Bizim milliyetçiliğimizi anlaman için kırk fırın ekmek yesen de nafile, bizim liglerimiz farklı, sen çoktan küme düşmüşsün, biz ise milletin gönlündeyiz, tarihin izindeyiz, ecdadın emanetçisiyiz, Türk asırlarının varisleriyiz."

"BURASI KÜRDİSTAN'DIR" BÜHTANINA TEK KELİME EDEMEMİŞTİR. YAZIKLAR OLSUN"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Siirt Kurtalan'da bir kişiyle girdiği diyaloğa değinerek, "CHP bunları yapıyorken, tezkereye evet demenin sancılarını yaşayan İP Başkanı, soluğu Siirt Kurtalan'da almıştır. ve karşısına çıkan bölücü bir alçağın, 'burası Kürdistan'dır' bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahilinde Kürdistan diye bir yer yoktur, asla da olmayacaktır, gerekirse şehit oluruz, gerekirse şahit oluruz, ama üniter milli devletimizi asla parçalatmayız, asla böldürmeyiz, Kürdistan fitnesine bedenlerimizle direnir, Bozkurt gibi karşı dururuz" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt İşli - Hidayet Türkyılmaz/İHA)