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MHP'li Akçay: Anlaşmazlık içinde oldukları anlaşılıyor - Son Dakika

MHP'li Akçay: Anlaşmazlık içinde oldukları anlaşılıyor

27.10.2021 15:08
MHP'li Akçay: Anlaşmazlık içinde oldukları anlaşılıyor

MHP'li Akçay: Anlaşmazlık içinde oldukları anlaşılıyorMHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylıklarına itiraz etmeyeceklerine ilişkin sözleri ile ilgili, "Öyle görünüyor ki zillet ittifakı arasında...

MHP'li Akçay: Anlaşmazlık içinde oldukları anlaşılıyor

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylıklarına itiraz etmeyeceklerine ilişkin sözleri ile ilgili, "Öyle görünüyor ki zillet ittifakı arasında ciddi anlaşmazlık ve çatlaklar olduğu, birbirlerine çelme takmaya yönelik birtakım durumlar içerisinde oldukları ve bu konuda anlaşmazlık içinde oldukları anlaşılıyor" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erkan Akçay Irak- Suriye'de TSK'nın görev süresini 2 yıl uzatan tezkereye ilişkin tartışmaların sorulması üzerine "Muhalefet CHP, HDP ve İYİ Parti'den oluşan bu üçlü karman çorman, kafalar da karışık. Çünkü tezkere oylamasında da daha evvel 'evet' dediği aynı tezkereye bu defa HDP'nin baskısıyla 'hayır' oyu vermiştir CHP. Bunun da bir gerekçesi, dayanağı yok. Neden 1 yıl değil de 2 yıl gibi bir gerekçeye dayandırıyorlar. Geçmişteki tezkerelerin aynısı kapsamı itibarıyla baktığımızda" dedi.

HDP'nin geçen haftadan beri tezkere için bir kampanya yürüttüğünü ve kendi ortaklarına da 'hayır' demesi yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlatan Akçay, "CHP de, HDP'nin çağrısına boyun eğmiştir. Adeta HDP'ye teslim olmuştur tezkere oylamasıyla. İYİ Parti'ye gelince güya 'evet' oyu vereceklerini söylemekle birlikte bir kısım milletvekilleri çekimser kalmıştır. Durmuş Yılmaz mesela ret oyu verdiğini açıkça ifade etti. Demek ki bunlar kendi içleri de karman çorman. Yani CHP geçmiş bazı tezkerelere 'evet' oyu vermekle birlikte çok ağır eleştirilerde bulunmuşlardır. Suriye'yi bir bataklık olarak niteleyip, 'Afrin'de Suriye'de ne işimiz var?' diyen CHP sözcüleri aynı zamanda TSK'yı ve Türkiye Cumhuriyetini işgalcilikle suçlamışlardı geçen yıl. Bir başka sözcüsü de Türkiye'yi Suriye'de nüfus mühendisliği yapmakla suçlamıştı. Bu tür yabancı Türkiye karşıtı çevreleri ve ülkelerin sözlerini ve politikalarını dillendiriyorlar. O bakımdan CHP ve İYİ Parti kendilerinden bekleneni yapmışlardır" diye konuştu.

Erkan Akçay, Millet İttifakında cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinin başladığını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu konusunda bir seçenek gelirse biz buna itiraz etmeyiz" sözleri ile ilgili ise, "Kimin kimi aday gösterdiği bizi ilgilendirmiyor. MHP olarak bu konularda adayımızın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olduğunu ifade ettik. Öyle görünüyor ki zillet ittifakı arasında ciddi anlaşmazlık ve çatlaklar olduğunu, birbirlerine çelme takmaya yönelik bir takım durumlar içerisinde oldukları ve bu konuda anlaşmazlık içinde oldukları anlaşılıyor. Öyle görülüyor ki ancak seçimlerden sonra bunlar bir aday üzerinde mutabakat sağlayabilirler" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi, Meral Akşener, Erkan Akçay, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MHP'li Akçay: Anlaşmazlık içinde oldukları anlaşılıyor - Son Dakika
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