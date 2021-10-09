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Son dakika haber | Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti

09.10.2021 12:03
Son dakika haber | Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti

Son dakika haber... Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça vefat etti.

Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça vefat etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'nın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü, geçmişteki akademik çalışmalarında müşfik desteğini esirgemeyen hocası Prof. Dr. Akça'yı kaybetmenin derin hüznünü yaşadığını dile getiren Bahçeli, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Merhum Hocam alim, fazıl, gönül ve bilim insanı olarak dua ve hürmetle hatırlanacaktır. Sayın Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Gazi Üniversitesi, Üniversite, Mevla, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Gazi Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şakir Akça hayatını kaybetti - Son Dakika
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