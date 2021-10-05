Üye Girişi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "diyalog" çağrısı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "diyalog" çağrısı

05.10.2021 16:57
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz" dedi. Ayrıca Bakan Akar, "Türkiye, hiçbir zaman ve hiç kimse için tehdit olmadığı gibi aksine daima güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olmuştur" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan'ın Telavi kentinin Tsinandali bölgesinde Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov 8'incisi gerçekleştirilen Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne" ilişkin sorusu üzerine, Bakan Akar, "Maalesef komşumuz Yunanistan, Girit'in doğusu, Kıbrıs'ın güney batısında ısrarlı bir şekilde ihlal girişimlerinde bulundu. İlgili unsurlarımız tarafından tedbirler alınarak gerekli girişimler gerçekleştirildi" dedi.

"BİZ HER ŞEKİLDE DİYALOGDAN YANAYIZ"

"Tüm ikazlarımıza rağmen komşumuz Yunanistan maalesef taciz ve ihlallerini ısrarla sürdürüyor" ifadesini kullanan Bakan Akar, "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Daha önceki muhataplarımızla olduğu gibi şimdiki muhataplarımızla da diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Biz her şekilde diyalogdan yanayız. Ancak ülkemizin ve KKTC'nin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceğimizin, hiçbir oldubittiye de izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim" dedi.

"DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN FIRSAT"

Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki İstişari, Güven ve Güven Artırıcı görüşmelerle NATO Karargahı'ndaki Ayrıştırma Usulleri toplantılarını diyaloğun geliştirilmesi için birer fırsat olduğunu ifade ederek, "Sorunların sözümü için bunların devamından yanayız" dedi.

SİLAHLANMA YARIŞI

Yunanistan'ın son dönemde giriştiği "silahlanma yarışına" yönelik soru üzerine ise Bakan Akar, "Komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin teşvik, tahriklerine kapılarak çeşitli teşebbüslerde bulunmasının kendilerine yarar sağlamayacağının görülmesi gerekir" dedi.

Akar, "Türkiye, hiçbir zaman ve hiç kimse için tehdit olmadığı gibi aksine daima güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olmuştur" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı

Yunanistan, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a 'diyalog' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika

CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronaya yenildi, bebekleri yaşam savaşı veriyor 18:01 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronaya yenildi, bebekleri yaşam savaşı veriyor MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek 17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı 17:26 Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı
Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı 17:18 Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı 16:35 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir 15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir
Şehirler arası otobüslerde açık bilette 14:53 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!

Son Dakika Haberleri
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
17:28 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü
17:23 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı
17:18 Antalya'da otel odasında sır ölüm! Haber alamayan arkadaşları ölü olarak buldu
17:17 Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı
16:51 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı
16:34 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı
Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı         
18:05
Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü         
17:59
Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim         
17:53
Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı         
17:23
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada         
16:00
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi         
15:29
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek         
14:40
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti         
14:18
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti         
11:38
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 18:10:57. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a "diyalog" çağrısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement