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Nabi Avcı, AK Parti'nin Eskişehir'deki yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika

Nabi Avcı, AK Parti'nin Eskişehir'deki yatırımlarını değerlendirdi

27.10.2021 19:00
Nabi Avcı, AK Parti'nin Eskişehir'deki yatırımlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışlar gerçekleştirdiği Eskişehir ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, "Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, sulamada, hayatın her alanında çok şükür övünebileceğimiz hizmetler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılışlar gerçekleştirdiği Eskişehir ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, "Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, sulamada, hayatın her alanında çok şükür övünebileceğimiz hizmetler oldu. Bunların içinde de yanlış yaptıklarımız, eksik bıraktıklarımız olabilir ama en önemli kusurumuz bu yaptıklarımızı doğru dürüst anlatamamak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Ekim'de toplu açılışlar yapmak üzere Eskişehir'i ziyaret etmişti. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 52 fabrikanın ve kentte yapılan millet bahçesi, halk kütüphanesi gibi tesislerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan'ın ziyaretinin ardından AK Parti'nin Eskişehir'de yaptığı icraatları kamuoyuna sunan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, millet bahçesinde gerçekleştirilen basın toplantısında bazı değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısına Nabi Avcı'nın yanı sıra, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da katıldı.

Millet bahçesinin resmi adının Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olarak tescilleneceğini duyuran Avcı, AK Parti'nin Eskişehir'de tarım, ulaşım, kültür, turizm, eğitim, spor ve sağlık alanında kente milyonlarca lira yatırım yaptığını vurguladı.

"EN ÖNEMLİ KUSURUMUZ YAPTIKLARIMIZI DOĞRU DÜRÜST ANLATAMAMAK"

Eskişehir'e yapılan yatırımların hayatın her alanında övünebilecekleri hizmetler sağladığını ancak yapılanları anlatmada yetersiz kaldıklarını kaydeden Nabi Avcı, "Bu dönemde AK Parti Eskişehir'e çok güzel hizmetler getirdi. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, sulamada, hayatın her alanında çok şükür övünebileceğimiz hizmetler oldu. Bunların içinde de yanlış yaptıklarımız, eksik bıraktıklarımız olabilir ama en önemli kusurumuz bu yaptıklarımızı doğru dürüst anlatamamak. Bu bize ait bir kusur. Bir de Eskişehir siyaset kültürüne ait bir zaaf var; takdir etmeyi bilmiyoruz karşılıklı olarak. Vatandaşları söylemiyorum, siyasi aktörler arasında kendimizi de işin içine katarak söylüyorum; yapılan güzel işler konusunda 'Yapan kim, bizdense teşekkür ederiz, bizden değilse görmezden geliriz' durumu maalesef Eskişehir siyaset kültürümüzde çok yaygın, bunu aşmamız lazım. Biz bugüne kadar bu konularda olabildiğince bu zaafa düşmemeye çalışıyoruz ama yine de insan hali düşebilir. En azından bundan sonra kim iyi bir şey yaparsa ona teşekkür etmek ve o da eğer bir şekilde rekabet etmek istiyorsa onun yaptıklarından daha iyisini yaparak onu geçmek siyaseten en sonuç alıcı yöntemdir. Neticede insanlar sizin ne söylediğinize değil ne yaptığınıza bakarlar" dedi.

(İHA)

Nabi Avcı, AK Parti'nin Eskişehir'deki yatırımlarını değerlendirdi
Nabi Avcı, AK Parti'nin Eskişehir'deki yatırımlarını değerlendirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Nabi Avcı, Eskişehir, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nabi Avcı, AK Parti'nin Eskişehir'deki yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika


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