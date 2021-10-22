NATO: "Müttefikler ilk yapay zeka stratejimizi de kabul etti" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stolterberg, iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın açıklamasında, "Müttefikler, ilk yapay zeka stratejimizi de kabul etti" dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi. Türkiye'yi Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stolterberg basın toplantısı düzenledi. Güvenlik ortamının bozulmaya devam ettiğini ifade eden Stoltenberg, nükleer silahlar var olmaya devam ettiği sürece NATO'nun barışı korumak, baskıyı engellemek için güvenilir bir müttefik ittifakı olduğunu söyledi. NATO İnovasyon Fonu oluşturmak için anlaşma imzaladığını sözlerine ekleyen Stoltengerg, "Bu fonun, ittifak genelinde ortaya çıkan yıkıcı teknolojilere yönelik çalışan girişimcilere 1 milyar euro yatırım yapmasını umuyorum. Yeni teknolojiler dünyamızı ve güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor. İnovasyon Fonu, müttefiklerin güvenliğimiz için kritik öneme sahip en son teknoloji ve yetenekleri kaçırmamasını sağlayacak" dedi.

"NATO İnovasyon Fonu daha büyük resmin bir parçasıdır" diyen Stoltenberg, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte DIANA adını verdiğimiz bir savunma inovasyon hızlandırıcısı inşa ediyor. DIANA'nın bir parçası olarak müttefiklerimiz, ittifak genelinde güvenliğimiz için sivil yeniliklerden fazla yararlanmak için teknoloji test merkezler ağı ve hızlandırıcı alanlar sağlama konusunda uzlaştı" ifadelerini kullandı.

Bakanların NATO için önemli bir karar daha aldığını sözlerine ekleyen Genel Sekreter, "Müttefikler, ilk yapay zeka stratejimizi de kabul etti. Yapay zeka stratejisi, uluslararası hukuka uygun olarak yapay zekanın sorumlu kullanımı için standartlar belirleyecek. Yapay zekanın benimsenmesini nasıl hızlandıracağımızın ana hatlarını çizecek, bu teknolojiyi nasıl koruyacağımızı belirleyecek ve düşmanların yapay zekanın kullanımı ile ortaya çıkan tehditleri ele alacak" dedi.

İsveç, Finlandiya ve AB temsilcileri ile de bir araya geldiğini kaydeden Stoltenberg, "NATO-AB işbirliği öngörülememiş seviyelere ulaştı. Siber uzayda, tehditler ve zayıf noktalar üzerinde fikir alışverişi içerisindeyiz. Ege Denizi'nde deniz misyonumuz, Türkiye ile varılan anlaşmanın uygulanması için AB ile çalışıyor. Kosova'da bölgeye istikrar ve barış getirmek için NATO askerleri ve AB diplomatları omuz omuza çalışıyor" açıklamasını yaptı.

(İHA)