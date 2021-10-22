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NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladıBakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti - Son Dakika

NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladıBakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti

22.10.2021 12:34

- NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladı Bakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın 2. gününde düzenlenen oturuma katıldı.

- NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladı

Bakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın 2. gününde düzenlenen oturuma katıldı. Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ikinci gününde devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti.

Toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başladı. Stoltenberg, NATO'da yer almayan Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği yetkililerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Aynı değerleri paylaşıyoruz ve aynı zorluklarla karşı karşıyayız. Birlikte Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli ve daha istikrarlı hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kuvvetlerimiz birlikte hareket ediyor ve her düzeyde istikrarlı bir siyasi diyalog yürütüyoruz" diyen Stoltenberg, "2014'ten bu yana NATO-AB iş birliğini benzeri görülmemiş seviyelere taşımayı başardık" şeklinde konuştu. Stoltenberg, "Bugün artık NATO ve AB, siber saldırılar, dezenformasyon hakkında bilgi paylaşımı, Ege'de yasa dışı göçle mücadele, Batı Balkan bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi birçok alanda birlikte çalışıyor" dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde NATO-AB ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladıBakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti
NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladıBakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti
NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladıBakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti
NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladıBakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti
NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladıBakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti
NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladıBakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti
NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladıBakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti

Hulusi Akar, Belçika, Brüksel, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladıBakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladıBakan Akar, toplantı salonunda ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti - Son Dakika
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