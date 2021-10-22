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NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi - Son Dakika

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi

22.10.2021 23:33
NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahında oturumlara katılarak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'deki programını tamamladı. Bakan Akar, 2 gün boyunca NATO Karargahı'nda oturumlara katılarak ikili görüşmelerde bulundu.

-İHA-

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi
NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi

Hulusi Akar, Belçika, Brüksel, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi - Son Dakika


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