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AK Parti "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

AK Parti "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" yapıldı

30.10.2021 21:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Yeni Atatürk Kültür Merkezi, muhalefetin bugüne kadar yaptığı 'istemezükçe' yaklaşımın ne kadar boş olduğunu ve ülkemizin enerjisini boşa harcamak için yapılan algılardan ibaret olduğunu ortaya bir kez daha çıkarmıştır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Yeni Atatürk Kültür Merkezi, muhalefetin bugüne kadar yaptığı 'istemezükçe' yaklaşımın ne kadar boş olduğunu ve ülkemizin enerjisini boşa harcamak için yapılan algılardan ibaret olduğunu ortaya bir kez daha çıkarmıştır." dedi

Sarıeroğlu, partisinin İl Başkanlığınca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, artık eski Türkiye olmadığını, dimdik duran özgüveni yüksek bir Türkiye'nin var olduğunu söyledi.

Daima genç ve ileriyi hedefleyen bir Türkiye olduğunu belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"2023'e Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına giderken iki güzel eserle Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünü taçlandırdık. İlk olarak Ankara'da Başkent Millet Bahçemizi vatandaşlarımızla buluşturduk, sonrasında da hepimizin heyecanla beklediği, çok olayların yaşandığı 'yapamazsınız, burayı yıkıp AVM yapacaksınız' dedikleri Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanımız tarafından dün milletimizin hizmetine açıldı. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Atatürk Kültür Merkezi, muhalefetin bugüne kadar yaptığı 'istemezükçe' yaklaşımın ne kadar boş olduğunu ve ülkemizin enerjisini boşa harcamak için yapılan algılardan ibaret olduğunu ortaya bir kez daha çıkarmıştır. Vatanımıza, milletimize ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Sarıeroğlu, milletin enerjisini, heyecanını ve azmini kırmaya, Türkiye'yi kendi rotasından çıkarmaya, farklı yerlere çekmeye çalışanların olduğunu anlatarak, 20 yıldır oyunlara gelmediklerini bundan sonra da gelmeden yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Pandemi döneminde dünyanın, daha önce hiç yaşamadığı bir süreçle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, "Keşke böyle bir süreç hiç yaşanmamış olsaydı' diyerek yaptığımız hizmetler, sağlık alanındaki yatırımlarımız, sosyal güvenlik anlamındaki bakış açımız, yaptığımız reformlar, yetiştirdiğimiz insan kaynağı sayesinde de çok şükür ki diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok başarılı yönettiğimiz bir süreç oldu. Canlarımızı kaybettiğimiz pandemi hala devam ediyor, çok dikkat etmemiz lazım. Diğer yandan da yerli, milli aşımızla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönemin yaşandığının altını çizerek, "Bu dönemde ticaret, siyaset, kültürel hayat, her şey değişiyor. 20 yıldır Türkiye'yi sağlıkta, ulaşımda, eğitimde, sosyal güvenlikte, her alanda nasıl böyle güçlü yerlere getirdiysek inşallah Kovid-19 dönemi dediğimiz, pandemi sonrası dönemde de yeni dünya düzeninde de yeni hedeflerle güçlü, büyük Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Libya ile Suriye ve Kuzey Irak ile ilgili tezkerenin geçtiğini anımsatan Sarıeroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tezkere geleneği Meclis'imizin bir çalışma şekli. Getirdiğimiz tezkerelerle birlikte sınırlarımızdaki güvenliği bugüne kadar sağladık. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını tezkere kararları sonrası başlattık. Tezkerelerimizle birlikte terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Meclis'te yaşanan tabloyu herkes görmüştür. Terör örgütleriyle birlikte hareket ettiklerini bildiklerimizin talimatıyla ülkemizin geleceğiyle ilgili beka sorunu olarak görülen terörle mücadele konusundaki tezkerelere yönelik nasıl tavır sergilediklerini milletimiz açık şekilde gördü. Terör örgütleriyle dirsek teması içerisinde olanların talimatıyla CHP tezkereye 'hayır' oyu vermişti ve milletimizin gönlünde bu konu bence büyük bir yara açmıştır. Diğer taraftan da büyükelçilerle olan süreci biliyorsunuz, muhalefetten bunlara karşı tek söz eden var mı? 10 büyükelçi Türkiye'ye parmak sallamaya kalktı ve bunlara karşı tek söz eden Millet İttifakı içerisinden kimse gördünüz mü? Cumhurbaşkanımız daha önce Davos'ta nasıl 'one minute' dediyse, daha önce yüzlerine karşı 'siz öldürmeyi iyi bilirsiniz' dediyse Birleşmiş Milletler'de nasıl 'dünya 5'ten büyüktür' dediyse bu 10 büyükelçinin ülkelerine de 'dur' demiştir."

Toplantıya, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ve partililer katıldı.

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti, Türkiye, AKM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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