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Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı

02.10.2021 16:26

Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze törenine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, Asiltürk'ün davasından hiç taviz vermediğine vurgu yaparak, "İstikrarlı bir şekilde hayatını böylece tamamladı.

Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze törenine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, Asiltürk'ün davasından hiç taviz vermediğine vurgu yaparak, "İstikrarlı bir şekilde hayatını böylece tamamladı. Biz ona olan varsa bütün herkes haklarını helal etti. İnşallah o da helal eder, diye ümit ediyoruz. Allah makamını cennet eylesin" dedi.

Fazilet Partisi 19'uncu ve 20'nci Dönem Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ise "'Milli Görüş'ün son büyük liderlerindendi. Erbakan hocamızın sağ koluydu ve beraber çok çalışmışlığımız var. Kendisinden çok istifade ettik, destek gördük. Mesai arkadaşlığımız dışında ailece de görüştüğümüz çok muhterem; ailesinde de davasını, inancını yaşayan, alçak gönüllü, mütevazı bir şahsiyetti" diye konuştu.

'GAYRETLERİ UNUTULAMAZ'

Eski Saadet Partisi Milletvekili Zeki Çelik de "Bizim gerçekten çok değer verdiğimiz, çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Hem devlet tecrübesi hem siyasi tecrübesi hem de yol göstericiliği ile her zaman bize örnek olmuştur. Bu konuda birçok şeylerine şahit olduk. Hep doğruya, iyiye, güzele yönlendiren faaliyetlerde bulunmuştu. Bazılarına biraz katı gibi görünüyor olabilir; ama doğruyu söylediği için insanların hoşuna pek gitmiyor olabilirdi. Çok genç yaşta içişleri bakanlığı yaptı. O içişleri bakanlığı döneminde bilhassa muhafazakar yapıdaki insanların o bakanlık bünyesi içerisinde yer alıp mesafe katetmesi noktasında çığır açmıştır. Bu konuda gerçekten o gayretleri unutulamaz. Bugün ortada hakikaten sağ duyu sahibi insanların, bu memleketi yönetenlerin bulunduğu bir şeyin temelinde Oğuzhan beyin çok büyük katkıları vardır" dedi.

'MÜCAHİT BİRİSİYDİ'

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yasin Hatiboğlu da "Ülkeyi düşünmesinin ötesinde hiçbir meselesi yoktu. Siyasi görüşler, görüntüler, tartışmalar; onun hep dışındaydı. Sadece büyük bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye; ideali, hedefi buydu. Bunun için çalıştı" dedi. Saadet Partisi Yönetim Kurulu üyesi Durmuş Şafak ise "Mücahit birisiydi. Dava adamıydı. İnandığını ne pahasına olursa olsun yaşayan biriydi. Doğru bildiğini, hak bildiğini her zeminde her yerde söyleyen birisiydi. Kendisine dua ediyoruz ve ölene kadar da dua edeceğiz. Bizim açımızdan, gençliğimiz açısından güzel bir örnekti. İslam adalet demektir; bunu öğretti bize Oğuzhan bey. İslam kul hakkına riayet demektir; bunu öğretti" diye konuştu.

Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı
Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı
Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı
Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı

Temel Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk, Cenaze, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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