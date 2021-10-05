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Ömer Çelik: "AK Parti laik devlet düzenini savunmaktadır" - Son Dakika

Ömer Çelik: "AK Parti laik devlet düzenini savunmaktadır"

05.10.2021 20:47
Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Laiklik prensibi sadece bir düzenleme olarak değil, aynı zamanda da bir toplumsal barış ilkesi olarak anayasadaki yerini koruyacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Laiklik prensibi sadece bir düzenleme olarak değil, aynı zamanda da bir toplumsal barış ilkesi olarak anayasadaki yerini koruyacaktır. AK Parti laik devlet düzenini savunmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MKYK ve MYK toplantıları sonrasında açıklama yapan Sözcü Ömer Çelik, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

"AK PARTİ LAİK DEVLET DÜZENİNİ SAVUNMAKTADIR"

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Ömer Çelik, "Parti olarak herhangi bir şekilde, laiklik prensibi konusunda odaklanıldığı için söylüyorum, laiklik prensibi sadece bir düzenleme olarak değil, aynı zamanda da bir toplumsal barış ilkesi olarak anayasadaki yerini koruyacaktır. AK Parti laik devlet düzenini savunmaktadır. Demokrasi ile laiklik arasındaki ilişkinin gerçek prensiplere dayanan dengeli bir ilişki olması gerektiğini partimizin kuruluşundan beri ortaya koyduk. Geçmişte laiklik adı altında demokrasiyi boğan, vatandaşımızın değerlerine saldıran, vatandaşlarımız üzerinde bir mengene oluşturan, insanların hak ve hürriyetlerden faydalanmasını engelleyen bir laikçilik anlayışı üretilmiştir. Bunun da laiklikle ilgili yoktur. Bu da laikliğin bir istismarıydı. Türkiye'de demokrasiyi sakatlamak için, vesayete alan açmak için uydurulmuş ama maalesef Türkiye'ye çok karanlık günleri yaşatmış uygulamaların bir ideolojik referansıydı. Bu laikçilik şeklindeki katı uygulamalara da karşı olduğumuzu ifade ettik. Laik devlet prensibini güçlü bir şekilde savunuyoruz" diye konuştu.

"TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE KABUL GÖRMÜŞ OLMASI SON DERECE SAKINCALIDIR"

ABD Temsilciler Meclisinin, Ülkü Ocaklarının bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını da öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasasının kabul etmesinin hatırlatılması üzerine Ömer Çelik, "Dünyanın çeşitli yerlerinde, bir ara Fransa'da da oldu, Ülkü Ocakları başlığı adı altında vatandaşlarımızın hedef gösterildiği açıklımalar ya da yasal girişimler görüyoruz. Genelde bu propagandanın arkasında Ermeni diasporasının lobilerini, son zamanlarda da FETÖ terör örgütünün bir takım girişimleri olduğunu değerlendiriyoruz. Bu tip açıklamaları esefle karşılıyoruz. Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde kabul görmüş olması son derece sakıncalıdır. Bu tip yaklaşımlar Amerikan demokrasisine zarar verir. Terör kavramının bu derece sulandırılması bu konudaki prensibi bir zaafa uğratır. Vatandaşlarımızın bu şekilde hedef gösterilmesini kabul etmeyiz. Bu konu ile ilgili devlet nezdinde girişimler yapılıyor" şeklinde konuştu.

PKK-PYD terör örgütüne verilen destekleri hatırlatan Çelik, bu söylemleri üretenlerin, aynayı öncelikle kendilerine tutmalarında fayda olduğunu söyledi.

"ÖĞRENCİLERİN KONFORU HER ZAMAN GÜNDEMİMİZDE OLDU"

Yükseköğretim öğrencilerinin yurtlarda yer bulamadıklarına ilişkin son günlerde ortaya atılan iddiaların sorulması üzerine Ömer Çelik, "Bu bizim iktidara geldiğimiz günden beri öğrencilerin konforu her zaman gündemimizde oldu. Cumhurbaşkanımız bu konularda yapılan çalışmalar anlatıldığı zaman öğrenci odalarında kaç kişinin kaldığıyla dahi çok yakından ilgilenmektedir. Yurtlara başvuru sayısı bu sene iki kat arttı. 'Yurt yapılmadı' gibi bir propaganda malum partiler tarafından başlatıldı. AK Parti iktidara geldiğinde 75 ilde 190 yurt vardı, yurtların kapasitesi 182 bin civarındaydı. Bugün de 81 ilde 778 yurt sayısı var, kapasite 730 bin 261 yatak kapasitene ulaşmıştır. Bir de özel sektörü teşvik ediyoruz. Bu teşvik mekanizmasıyla birlikte ortaya çıkan rakam da eklendiği zaman bir milyon 32 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.

Çelik, öğrenci sayısının her sene arttığını, yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını belirterek, bu sene bu tablo ortaya çıktığı zaman hemen açıklama yapılarak bütün belediyelerin yurt imkanı olmayan öğrencilere ulaşılması için talimatlandırıldığını kaydetti.

"BU ALAN ZANNETTİĞİMİZ KADAR GÜVENLİ BİR ALAN DEĞİL, BİR GECEDE ÇÖKEBİLİR"

Televizyonların gündüz kuşaklarında yapılan yayınların toplumsal değerlere aykırı olduğu yönünde gelen eleştiriler ve sosyal medya düzenlemesinin televizyonları da kapsayıp kapsamayacağı konusunun sorulması üzerine Ömer Çelik, "Burada da RTÜK çerçevesinde bir değerlendirme sürekli yapılıyor. RTÜK aldığı kararlarda yaklaşımlarının ne olduğunu açıklıyor. Bizim değerlendirme yapmamız doğru değil. Partimize vatandaşlarımızın talepleri geldiğinde bunu ilgili kurumlara iletiyoruz. Bahsedilen konulardaki değerlendirmeler ve eleştirilerle ilgili olarak kendi içimizde bir çalışma yapıyoruz, toplumda neler destekleniyor, neler talep ediliyor, bu zaten öteden beri sıcak bir gündemdir. Sosyal medya meselesi ayrı bir mesele. Dün gece de gördük bazı sosyal medya organları çöktü. Bu tabi iki yönlü etkileyen bir şey. Bu bir yandan hayatı kolaylaştırıyor, bir yandan da bağımlılık yapıyor. Bununla ilgili bir sürü teori ortaya çıktı. Nihayetinde İnstagram ve Facebook'ta başlarına ne geldiğini Twetter'dan duyurabildiler. Eş zamanlı olarak şu da görüldü, bu alan zannettiğimiz kadar güvenli bir alan değil, bir gecede çökebilir" açıklamasında bulundu.

Veri güvenliği konusunda sorunlar yaşandığını da belirten Çelik, buna ilişkin ciddi şekilde kafa yorduklarını belirtti. Çelik, "Verilerimiz o kadar güvenli bir alanda değil. Bu sosyal medya mecraları bir anda elimizden gidebilir" dedi.

(Derya Yetim - Hülya Keklik/İHA)

Ömer Çelik: AK Parti laik devlet düzenini savunmaktadır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ömer Çelik: 'AK Parti laik devlet düzenini savunmaktadır' - Son Dakika


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