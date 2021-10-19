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Polonya-AB arasında "hukukun üstünlüğü" gerilimi - Son Dakika

Polonya-AB arasında "hukukun üstünlüğü" gerilimi

19.10.2021 13:42
Polonya-AB arasında

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların Avrupa Birliği (AB) yasalarından üstün olduğuna" yönelik kararına gelen eleştirilerin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, "AB politikacılarının Polonya'ya şantaj yapmasına izin...

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların Avrupa Birliği (AB) yasalarından üstün olduğuna" yönelik kararına gelen eleştirilerin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, "AB politikacılarının Polonya'ya şantaj yapmasına izin vermeyeceğim" sözleriyle tepki gösterdi. Morawiecki "tehdit dilini" reddettiğini vurguladı.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulundaki "Polonya'daki hukukun üstünlüğü krizi ve AB hukukunun üstünlüğü" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, kendisinden önce kürsüye çıkan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki gösterdi. AB Komisyonu Başkanı Leyen, ekibinin hala Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların Avrupa Birliği (AB) yasalarından üstün olduğuna" yönelik kararını incelediğini belirterek, "Komisyon şu anda bu kararı dikkatle değerlendiriyor, ancak bugün size şimdiden derin endişeler içinde olduğumu söyleyebilirim. Ortak değerlerimizin riske atılmasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz" dedi. Polonya'nın komünist yönetimden çıkışını ve AB üyesi bir ülke olarak demokrasiye geçişini anlatan von der Leyen, "Polonya halkı demokrasi istedi. Hükümetlerini seçme özgürlüğü istediler, özgür konuşma ve özgür medya istediler, yolsuzluğa son verdiler ve bağımsız mahkemelerin haklarını korumasını istediler. Avrupa bununla ilgili ve Avrupa'nın temsil ettiği şey de bu. Ancak Polonya Anayasa Mahkemesi'nin son kararı, AB'nin temellerinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu, Avrupa hukuk düzeninin birliğine doğrudan bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı. Leyen, Polonya'nın AB değerlerine zarar vermesini önlemek için harekete geçeceğini, yasal, mali ve siyasi seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek yaptırım sinyali verdi. Bu konuda birkaç seçenekleri olduğunu dile getiren Leyen, AB'nin Polonya hakkında hukuk süreci başlatma, AB bütçesinden ve salgın sonrası kurtarma fonunu ve AB kararlarında oy kullanma hakkı da dahil olmak üzere üye devletlerin haklarının, birliğin temel değerlerini ihlal etmeleri nedeniyle askıya alınabilmesini içeren AB anlaşmalarının 7. maddesinin uygulanmasını başlatmak olduğunu kaydetti.

MORAWİECKİ'DEN LEYEN'E: "AB POLİTİKACILARININ POLONYA'YA ŞANTAJ YAPMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Leyen'den sonra oturumda konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Avrupa Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yaptırım sinyaline tepki gösterdiği konuşmasında "tehdit dilini" reddettiğini belirtti. Morawiecki, "Mali cezalar hakkında konuşmak kabul edilemez. AB politikacılarının Polonya'ya şantaj yapmasına izin vermeyeceğim. Şantaj, bir üye ülkeye yönelik politikalarda yöntem olmamalıdır" dedi.

(İHA)

Polonya-AB arasında hukukun üstünlüğü gerilimi
Polonya-AB arasında hukukun üstünlüğü gerilimi
Polonya-AB arasında hukukun üstünlüğü gerilimi
Polonya-AB arasında hukukun üstünlüğü gerilimi
Polonya-AB arasında hukukun üstünlüğü gerilimi
Polonya-AB arasında hukukun üstünlüğü gerilimi

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Anayasa, Polonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya-AB arasında 'hukukun üstünlüğü' gerilimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya-AB arasında "hukukun üstünlüğü" gerilimi - Son Dakika
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