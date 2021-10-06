Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu: "Uygarlık kadına şiddete 'dur' diyemedi" - Son Dakika

Eserleri televizyon dizilerine uyarlanan ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, TBMM'de Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi. Uygarlığın kadına şiddete 'dur' diyemediğini belirten Budayıcıoğlu, "Kadınlar tarafından erkek çok farklı değerlendiriliyor. Bizim zihinlerimizde 'erkek üstündür, gerçek insan erkektir' anlayışı var" dedi.

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi verdi. Budayıcıoğlu, hem ülke hem dünyada kadına şiddette ciddi bir artış yaşandığını söyleyerek, "Bu tırmanış en medeni, uygar, gelişmiş ülkelerde de aynı. Uygarlık kadına şiddete 'dur' diyemedi. Amerika'da psikopatlar, sosyopatlar, katiller var. Bizde aile içi şiddet, ilişkilerde ortaya çıkan şiddet, namus cinayetleri öne çıkıyor. Bizim zihinlerimizin içinde yazılı bir madde var, namus işiyse kocası o kadını öldürebilir. Aynı şey erkekler için söz konusu değil. Kadınlar tarafından erkek çok farklı değerlendiriliyor. Bizim zihinlerimizde 'erkek üstündür, gerçek insan erkektir' anlayışı var" diye konuştu.

Budayıcıoğlu, uygarlığın insani yanları azalttığını savunarak, "Biz keşke samimi, şefkatli yanımızı koruyarak gelişebilsek. Evinde şiddet gören çocuklar, çok küçük bir azınlık hariç çocuklarımız maalesef şiddetle tanışıyorlar. Özellikle kırsal kesimde çocuk dövmek, karıyı dövmek rutin. Bizim ana hedefimiz bu ailelere yönelebilmek, ulaşabilmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)