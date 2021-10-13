Son dakika: Putin: "Küresel düzeyde yaşanan enerji krizinde Rusya üzerine düşen sorumluluğu alıyor" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enerji sıkıntısına dikkat çekerek "Küresel düzeyde yaşanan enerji krizinde Rusya üzerine düşen sorumluluğu alıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nda küresel enerji krizine değinerek önemli açıklamalarda bulundu. Programın açılış konuşmasını yapan Putin, daha sonra ise ABD merkezli CNBC kanalının sunucusu Headley Gamble'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde gelen soruları cevapladı. Başkent Moskova'da düzenlenen programa Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun yanı sıra ExxonMobil CEO'su Darren Woods, Daimler AG ve Mercedes Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius ve BP CEO'su Bernard Looney video konferans yoluyla katıldı. Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili konuşan Putin, Avrupa ülkelerinin talebi olması durumunda gaz sevkiyatını arttırabileceklerini ifade etti.

Gazprom'un mevcut sözleşmeler kapsamında Avrupa'ya maksimum düzeyde gaz tedarik ettiğini ve talep edilmesi halinde daha fazlasını sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Putin, "Ortaklarımızın bizden istediği kadar artıracağız" dedi. Putin, "TürkAkım ve hatta Ukrayna'daki gaz transit sistemi de dahil mevcut hatlardan gaz sevkiyatını arttırdık. TürkAkım, Kuzey Akım 2 ve diğer boru hatlarının enerji güvenliği sağlayacak ve özellikle sera gazı emisyonlarını azaltacak" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAKİ GAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ ELEKTRİK

Putin, Avrupa'da yaşanan gaz fiyatlarındaki artışın nedenini elektrik ihtiyacından kaynaklandığını savunarak, "Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış, elektrik ihtiyacının sonucuydu" ifadelerini kullandı. Artan enerji fiyatlarının ekonomiyi derinden etkilediğini belirten Putin, "Enerji kaynaklarındaki keskin artış işletmeleri, ekonomiyi ve kamu sektöründeki maliyetleri olumsuz yönde etkiliyor sonrasında onları enerji tüketimini azaltmaya, üretim hacimlerini azaltmaya zorluyor. Bu yüksek fiyat ortamı üreticilerimiz de dahil olmak üzere herkes için olumsuz sonuçlar doğuracak" dedi.

Rusya'nın enerji üzerine yaptığı yatırımlara değinen Putin, Kuzey Akım 2 boru hattının faaliyete geçtikten sonra enerji fiyatlarında gerileme yaşanabileceğini söyleyerek, "Kuzey Akım 2 boru hattının önündeki bürokratik ve idari engeller henüz kalkmadı. Fakat boru hattı aktifleştiği zaman Kuzey Akım 2'nin gerilimi ve fiyatları düşüreceğinden eminim" dedi.

"UKRAYNA'DAN TEŞEKKÜR YERİNE KÜFÜR DUYUYORUZ"

Ukrayna üzerinden geçen gaz boru hattının yıllardan beri kullanıldığına ve hattın yıprandığına dikkat çeken Putin, bu konuda Ukrayna hükümetine tepki göstererek, "Ukrayna'nın gaz transit sistemi yüzde 80-85 oranında yıpranmış durumda. Gaz pompalamadan önce bu sistemin normal duruma getirilmesi gerekiyor. 2021 yılında Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı, uzun vadeli sözleşmelerdeki yükümlülükleri yüzde 10 oranında aşıyor. En azından bir teşekkür etsinler, onun yerine sadece küfür duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Ukrayna'nın sık sık ifade ettiği, Rusya'nın, Ukrayna'dan geçen boru hatlarını baypas etmek için yeni boru hatları inşa ettiğine dair iddialarını ise, "saçmalık" olarak nitelendirdi.

"ENERJİYİ SİLAH OLARAK KULLANMIYORUZ" Başta Avrupa'da olmak üzere küresel düzeyde yaşanan enerji krizinde Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu aldığını savunan Putin, "Rusya, hiçbir silah kullanmıyor, ekonomide bundan söz dahi edilemez. Rusya, Soğuk Savaş'ın en zorlu dönemlerinde bile Avrupa'ya gaz sevk ederek sözleşme yükümlülüklerini düzenli, sürekli ve eksiksiz olarak yerine getirdi" dedi.

Rusya'nın elindeki enerji gücünü silah olarak kullanmadığını söyleyen Putin, "Enerjinin silah olarak kullanıldığına yönelik temeli olmayan siyasi amaçlı laflar var. Rusya olarak enerjiyi silah olarak kullanmıyoruz" şeklinde konuştu.

"RUSYA, AVRUPA İLE YENİ ENERJİ ANLAŞMALARI YAPMA KONUSUNDA İSTEKLİ

Gazprom üzerinden Avrupa ile yeni enerji anlaşmaları yapma konusunda istekli olduklarını vurgulayan Putin, " Almanya, bin metreküp gazı 2 bin veya bin 500 dolardan değil, 230-250 maksimum 300 dolardan alıyor. Spot piyasada satsaydı, Gazprom bin metreküp başına bin 200 dolar alırdı ama şu anda 250-300 alıyor. Ancak Gazprom, bu istikrara ilgi duyuyor. Uzun vadeli anlaşmalar hem tedarikçi hem de tüketici için faydalı" dedi.

"ÇİN'E MOĞOLİSTAN ÜZERİNDEN YENİ GAZ SEVKİYATI YAPILACAK"

Çin ile enerji anlaşmaları yaptıklarını hatırlatan Putin, Moğolistan üzerinden Çin'e bir gaz boru hattı üzerinden gaz aktarıldığını hatırlatarak, yeni bir anlaşmanın daha yapıldığını duyurdu. Moğolistan'dan ikinci bir gaz boru hattı geçeceğini söyleyen Putin, "Çin ile bu konuda zaten yapılmış bir anlaşmamız var. Moğolistan üzerinden geçecek olan ikinci bir gaz boru hattı üzerinden Çin'e gaz sevkiyatını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

"BİDEN İLE İSTİKRARLI İLİŞKİLER GELİŞTİ"

Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşmesi sırasında petrol fiyatları ve OPEC+ anlaşması konusuna değinip değinmedikleri sorusu üzerine, "Hayır, kendisiyle bu konuları görüşmedik. Ama yönetimiyle temas halindeyiz ve genel olarak oldukça iyi çalışıyoruz. Bence Biden ile istikrarlı ilişkiler gelişti" dedi.

Putin ayrıca, Trump yönetimiyle ilişkilerinin nasıl olduğu ile ilgili soruya ise, "Rusya, Amerikalılar tarafından seçilen her başkan ile çalışacak" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)