Romanya'da siyasi kriz: Hükümet düştü - Son Dakika

Romanya'da Başbakan Florin Citu'nun azınlık hükümeti, meclise verilen gensoru önergesinin kabul edilmesi ile düştü.

Avrupa Birliği'nin (AB) en fakir üye ülkelerinden biri olan Romanya'da siyasi kriz patlak verdi. Başbakan Florin Citu'nun 9 ay önce kurduğu azınlık hükümeti Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından meclise verilen gensoru önergesi 281'e oyla kabul edildi. Gensoru önergesine eski koalisyon ortağı Romanya'yı Kurtar Birliği ve Özgürlük, Birlik ve Dayanışma Partisi (USR-Plus) ve aşırı sağcı Rumen Birliği için İttifak (AUR) partisi tarafından desteklendi.

GENSORU ÖNERGESİ EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLDİ

Gensoru önergesinin kabul edilmesi için mecliste bulunan 466 milletvekilinden 234'ünün lehte oy vermesi gerekirken, Citu hükümetine karşı verilen gensoru önergesi ezici çoğunlukla kabul edilmiş oldu.

SİYASİ KRİZ 1 AY ÖNCE BAŞLADI

Siyasi kriz yaklaşık 1 ay önce Citu'nun bir bölgesel kalkınma programını imzalamadığı için USR-Plus'tan Adalet bakanı Stelian Ion'u görevden almasıyla başlamış, USR-Plus, üç partili koalisyondan ayrılmıştı.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ ZAYIF

Devlet Başkanı Klaus Iohannis, hükümetin düşmesinin ardından yeni bir başbakan aday göstermeden önce tüm meclis partileriyle görüşme yapacak. Citu, ise 45 gün boyunca hükümetin başında kalabilir. Milletvekilleri iki kez yeni bir başbakan üzerinde anlaşmaya varamazlarsa Citu yeniden başbakan olarak atanabilir. Ülkede erken seçim düşük ihtimal olarak gözükürken, uzmanlar USR'nin yeni bir başbakan ile eski koalisyonu yeniden kuracağını düşünüyor.

(İHA)