Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Türkiye'nin İHA'larla çok güzel başarılar elde ettiğini söyledi.

İriş, partisinin Edirne İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerinin çok daha güçlü bir ekonomiyi kurmaya ve daha güzel bir refah ortamını sağlamaya müsait olduğunu söyledi.

Türkiye'de bir takım gelişmelerin olduğunu dile getiren İriş, "Türkiye İHA'larla çok güzel başarılar elde ediyor. Allah rahmet eylesin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a. İyi tanıyordum kendisini, eskiden bizim parti müfettişimizdi İstanbul'da. Özdemir bey, hasta oldu, sağlığını verdi ülkesi için. Mevcut işini sattı ille bu iş olsun ülkeye lazım diye. Burada bir başarı var mı, var. Allah razı olsun, teşekkür ederiz." diye konuştu.

İriş, Bayraktar ailesine Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

"Yerli üretici teşvik edilmeli"

Gıda üretimi ve pazar konusuna da değinen İriş, yerli üreticinin daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yerel esnafa vergi, sigorta ve benzeri konularda özel indirimler yapılması gerektiğini aktaran İriş, "Sokak arası zincir dükkanlara otopark zorunluluğu getirilmeli, çalışma saati kısıtlamaları ayarlanmalı, yerel üreticilerden ürün alma zorunluluğu getirilmelidir. Ayrıca iki zincir dükkan arası mesafe sınırlamaları getirilmeli, Çin'den, oradan buradan ithal edilen ürünlere kısıtlayıcı kriterler getirilmelidir." dedi.

İriş, gerek üretim gerekse ticaret açısından fevkalade bir istihdam ve gelişme potansiyeline sahip pazarla ilgili adil hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin ve partililer katıldı.