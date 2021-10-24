Üye Girişi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu

24.10.2021 17:56
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri durumunda ilk işlerinin asgari ücreti en kısa zamanda yoksulluk sınırına çıkarmak olacağını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri durumunda ilk işlerinin asgari ücreti en kısa zamanda yoksulluk sınırına çıkarmak olacağını söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gebze ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Kocaeli'deki çalışmalar için teşkilatlara teşekkür ederek, en önemli hedeflerinin barış ve huzuru tesis etmek olduğunu kaydetti.

Müslümanların bütün dünyaya barış getirdiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Ermeni katliamı yapıldı' deniyor şimdi. Hadi oradan be… Sahtekarlar. Ermenilere yüzyıllarca yaşama hakkını kim verdi? Osmanlı verdi. Yıllarca demiyorum, yüzyıllarca. Birden bire 1917 yılına geldiği zaman 'Katledelim şunları, yeter artık' dediler, böyle saçmalığa kimse itibar etmez. Bu, sadece ve sadece inancımızı tahakküm altına almak, bizi kötülemek için uydurulmuş iftiradan ibarettir. Bunu bilelim." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, adalet olmadan huzurun olmayacağını anlatarak, ülkenin problemleri çözülmek isteniyorsa yönetimdeki işin ehline verilmesi gerektiğini söyledi.

Devleti yönetmeye talip olanların şeffaf olmak mecburiyetinde olduğunu aktaran Karamollaoğlu, "Her yaptıkları işi, attıkları adımı, aldıkları kararın hesabını millete vermek mecburiyetindeler." dedi.

Genç işsizliğin yüzde 25 olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Hamallık bile bulamayan insanlarımız var. İşsizlik bizde şu anda zirve yapmış durumda. İkinci büyük sıkıntı ve felaket ise çalışanlar da geçinemiyor. Çalışıyor, aldığı asgari ücret ancak karnını doyurabiliyor. Böyle bir ekonomik politika olmaz. Evet bir açlık sınırı var, ekonomide ölçülüyor ama bir de yoksulluk sınırı var. Onun altında bir insan ücret alıyorsa, bazı ihtiyaçlarını gideremiyor demektir." diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Allah nasip ederse iktidara gelirsek ilk işimiz, asgari ücreti en kısa zamanda yoksulluk sınırına çıkarmak. Yani bugünkünün 3 misli. Yapabilir miyiz? Allah'ın izniyle yaparız, biz Erbakan Hoca'nın talebeleriyiz." dedi.

Genel Başkan Temel Karamollağlu, daha sonra partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu

Temel Karamollaoğlu, Osman Hamdi Bey, Kocaeli, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu - Son Dakika


Son Dakika

64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sel sularına teslim oldu 18:33 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sel sularına teslim oldu Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti 18:09 Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin 18:04 Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak 17:57 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı 17:36 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi 16:06 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi
AK Partili başkanın 15:25 AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek 13:51 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek

Son Dakika Haberleri
18:33 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sel sularına teslim oldu
18:21 Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı
18:09 Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti
18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi
18:03 Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin
17:58 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:56 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak
17:47 Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
17:35 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
17:19 Performansları maliyetlerini kurtarmadı! Fatih Terim, Feghouli ve Luyindama'nın üstünü çizdi
Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli         
18:53
Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı         
18:22
Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi         
18:08
Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti         
17:58
Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı         
17:47
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
İsrail Savunma Bakanı'ndan İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor         
16:05
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 18:57:12. #1.11#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli'de konuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement