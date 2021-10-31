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"Millî gelire göre dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerinden biriyiz" - Son Dakika

"Millî gelire göre dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerinden biriyiz"

31.10.2021 20:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Roma Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Milli gelire göre dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerinden biriyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Roma Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Milli gelire göre dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerinden biriyiz. 2030 yılına kadar açlığın olmadığı bir dünyaya erişme çabalarına öncülük etmek, G20 ülkeleri olarak bizlerin en temel sorumluluğudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Roma Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan 16. G20 Liderler Zirvesi'nin tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üye ülkeler olarak yıl boyunca 'insanlar, gezegen ve refah' ana teması çerçevesinde çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. Bakanlar düzeyinde ve teknik seviyede yapılan toplantılara aktif olarak katıldık ve uluslararası gündeme katkıda bulunduk. Son iki gündür gerçekleştirdiğimiz Zirve toplantımızla da bu çalışmalarımızı nihayete erdirdik" dedi.

Koronavirüs salgınının etkilerine rağmen dönem başkanlığı görevini başarıyla icra eden İtalya'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsıma, eşime ve heyetime gösterdikleri nazik ev sahipliği için kendilerine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, KÜRESEL DALGALANMALARIN KENDİ VATANDAŞLARINA OLAN ETKİLERİNİ EN AZ DÜZEYDE YANSITAN BİR ÜLKEDİR"

Zirve oturumlarında, öncelikli olarak küresel ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri ve temel riskleri değerlendirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Salgının olumsuzluklarının hissedilmeye devam ettiği bir dönemde, sıkıntılarımızı bertaraf edecek ve ekonomilerimizin dayanıklılığını artıracak politikaları ele aldık. Küresel ekonomi 2021 yılında her ne kadar bir toparlanma içerisinde olsa da ekonomilerimizin halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. "

"Geçtiğimiz yılı yüzde 1, 8 büyümeyle tamamlayan, bu yılı da yüzde 9 civarında büyümeyle kapatma yolunda ilerleyen bir ülke olarak tüm bu gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye, küresel dalgalanmaların kendi vatandaşlarına olan etkilerini en az düzeyde yansıtan bir ülkedir" diye ekledi.

"İNSANLARIN HAYATLARINA DOKUNAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK"

Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, içinde bulunulan çağda artık hiç kimsenin "bana ne başkasından" deme lüksü olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke olarak 2015 yılındaki G20 Dönem Başkanlığımız sırasında, gıda güvenliğini önceliklerimiz arasına aldığımızı açıklamıştık. Uzun yıllardır Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaptığımız kalkınma yardımlarında, bu konuya hep hassasiyet gösterdik. 'Balık vermekten' ziyade 'balık tutmayı öğretmeyi' hedefleyen projelerle, pek çok yerde insanların hayatlarına dokunan çalışmalar yürüttük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli gelire göre dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerinden biriyiz. 2030 yılına kadar açlığın olmadığı bir dünyaya erişme çabalarına öncülük etmek G20 ülkeleri olarak bizlerin en temel sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

G20 Liderler Zirvesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Millî gelire göre dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerinden biriyiz' - Son Dakika


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