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Bakan Gül: "Bizim siyasetimiz memleket davasıdır" - Son Dakika

Bakan Gül: "Bizim siyasetimiz memleket davasıdır"

08.10.2021 19:41

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizler çocuklarımızı, evlatlarımızı, Fırat'ın kuzularını, çakallara yem etmeyeceğiz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizler çocuklarımızı, evlatlarımızı, Fırat'ın kuzularını, çakallara yem etmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı terör örgütlerine asla ama asla yem etmeyeceğiz. Bizim Mardinli evlatlarımız, Aziz Sancar'lar çıkarmaya devam edecek." dedi.

Bakan Gül, Mardin'deki Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Gül, buradaki konuşmasında, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mezopotamya'ya baktıkça insanın ufkunun daha da genişlediğini ifade eden Gül, Mardin'in kültürüyle, tarihiyle, kardeşlik anlayışıyla Türkiye'de bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden birisi olduğunu vurguladı.

Türkiye'de AK Parti'nin varlığının ülkenin geleceği adına önemli teminatlardan olduğunu belirten Gül, "Çünkü AK Parti, ülkemizi memleketimiz önceleyen bir siyasi harekettir. AK Parti, bir bölge partisi değildir. AK Parti, Türkiye partisidir, 84 milyonun partisidir. AK Parti milletin adamı Cumhurbaşkanımızla beraber bu tabelayı 84 milyonla beraber asmıştır. Bu tabelayı beraber korumada da kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak yollarına devam edeceklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bizim siyasetimiz particilik değil, memleket davasıdır. Türkiye'yi daha da ileriye götürme, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir. Dolayısıyla bu mücadelemizde de yollar, köprüler inşa ettik ama daha önemlisi gönüllere giden köprüleri inşa ettik. Çünkü gönül kazanmak, oy ve seçim kazanmaktan daha da önemlidir. Hem gönülleri kazanacağız hem de seçimlerde milletimizin desteğini alarak yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye'nin red, inkar, asimilasyon politikalarıyla özellikle 1990'lı yıllarda çok zaman kaybettiğini ve acılar çektiğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Eski Türkiye'de makbul olan vatandaş, makbul olmayan vatandaş vardı. İnancını, dinini, yaşam tarzını beğenmediğini 'Sen makul değilsin öteye git", diğerlerine 'Sen makbulsün beriye gel' anlayışı vardı. Ama AK Parti ile beraber yeni Türkiye'de düşüncesi, mezhebi, inancı, kılık kıyafeti yaşam tarzı ne olursa olsun, 'Sen de bu 84 milyondan bir kişisin, bu memleketin tapusunda senin hakkın var' dendi. Sen bu memleketin birinci sınıf vatandaşısın diyerek ötekileştirmeden 84 milyonu kucaklayan anlayışı inşa ettik. Binlerce yıl sahip olduğu kültürünü reddeden, asimilasyon politikalarıyla boğmaya çalışan anlayışa, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti son verdi. ve böylece eski Türkiye, alışkanlıklarını asla bir daha görmeyeceğimiz şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz."

Huzura kastedenlerin boş durmadıklarını ifade eden Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6-8 Ekim olaylarının 7. yıl dönümündeyiz. Yasin Börü ve arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. O olaylarda da Türkiye'yi terörün karanlığına itmek isteyen odakların direktifleriyle ülkemizde bir kaos oluşturulmaya çalışıldı. İki polisimiz şehit edildi. Yasin Börü ve arkadaşları şehit edildi, 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vesileyle 6-8 Ekim vandallığını ve olaylarını çıkartan katliamı da bir kez daha nefretle telin ediyorum. Bir kez daha kınıyorum. Yasin Börü ve arkadaşlarını ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı da bir kez daha rahmetle anıyorum."

Bu coğrafyanın herkesin ortak tarihi, kaderi ve geleceği olduğunu vurgulayan Gül, bu bilinçle ülkenin ortak huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini kaydetti.

"Evlatlarımızı bilime geleceğe daha güzel hazırlayacağız"

Ülkedeki eksikleri hep beraber gidereceklerini aktaran Gül, şunları söyledi:

"Teröre karşı çocuklarımızı dağda değil okulda görmek istiyoruz diyerek, evlat nöbeti tutan Diyarbakır Annelerine Mardin'den selam gönderiyoruz. Bizler çocuklarımızı, evlatlarımızı, Fırat'ın kuzularını, çakallara yem etmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı terör örgütlerine asla ama asla yem etmeyeceğiz. Bizim Mardinli evlatlarımız, Aziz Sancar'lar çıkarmaya devam edecek. Başka kötü emellere asla fırsat vermeden çocuklarımızı bilime geleceğe daha güzel hazırlayacağız. Bu anlamda mücadelemizi kararlı ve kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Gençlerimiz için çalışacağız."

"Polemiğine asla alet olmayacağız"

Bakan Gül, muhalefetin kavga içinde olduğunu belirterek, kendilerini de icraatlarına devam ettiğini bildirdi.

Bu anlamda ülkedeki ekmeği, demokrasiyi büyütmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Muhalefetin kavga, kısır çekişme içerisindeki polemiğine asla alet olmayacağız. Bizim bir hedefimiz var. Biz 2023'te milletimizin vatandaşımızın ekmeğini de artıracağız, özgürlüğünü de büyüteceğiz. Bu yolda ülkemizi daha da geliştirmeye karalıyız. Ülkemizde açık oy, gizli sayımdan başka hiçbir yenilik getirmeyen ve kısır çekişmeyle ülkemizi karanlık vesayet odaklarının eski Türkiye'sine döndürmek isteyen siyaseti istemiyoruz. Bununda temel yolu 2023 seçimidir. Projesi olmayan, gelecek tasavvuru olmayan, bu ülkede bir çivi bile çakmamışlarla değil, her alanda ülkemizi büyütmüş, geliştirmiş, kalkındırmış olan milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile 2023'te yola devam edeceğiz. Bu çerçevede de bize düşen milletimize yüzümüzü daha fazla dönmektir. Nereden geldiğimizi unutmadan, kısır çekişmelere girmeden milletimizle daha fazla beraber olarak omuz omuza el ele olacağız. Milletimizin desteğinden başka hiçbir gücümüz yok."

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç'ın da konuşma yaptığı programa, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır
Bakan Gül: Bizim siyasetimiz memleket davasıdır

Adalet Bakanı, Türkiye, Mardin, Fırat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'Bizim siyasetimiz memleket davasıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Gül: "Bizim siyasetimiz memleket davasıdır" - Son Dakika
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