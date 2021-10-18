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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İki ülkenin de ortak bazı problemleri var"Bilgin, Azerbaycanlı mevkiidaşı Babayev ile görüştü - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İki ülkenin de ortak bazı problemleri var"Bilgin, Azerbaycanlı mevkiidaşı Babayev ile görüştü

18.10.2021 14:20

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İki ülkenin de ortak bazı problemleri var" Bilgin, Azerbaycanlı mevkiidaşı Babayev ile görüştü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra Azerbaycanlı...

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İki ülkenin de ortak bazı problemleri var"

Bilgin, Azerbaycanlı mevkiidaşı Babayev ile görüştü

BAKÜ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra Azerbaycanlı mevkiidaşı Sahil Babayev ile görüşme gerçekleştirdi. Bilgin görüşmede, "İki ülkenin de ortak bazı problemleri var" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Bilgin, ziyareti kapsamında başkent Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarına gelen Bilgin, Azerbaycan Şehitliğine ve Türk Şehitliği'ne çelenk bıraktı. Bilgin, Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzalayarak temsili şehit mezarlarına karanfil koydu. Anı defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Bilgin, "Azerbaycan bağımsızlığının 30. yılında Karabağ şehitlerini, bağımsızlık gününde şehit olan her yaştan Azerbaycan türkü kardeşimizi, Nuri Paşa'nın Azerbaycan işgalinden kurtuluş mücadelesini sürdüren kahramanlarının şehitliğini ziyaret etmenin, onlara rahmet dilemenin hüznünü ve Karabağ zaferinden sonra da yaşadığımız duyguyu, sevinci birlikte burada yaşıyoruz" dedi. Azerbaycanlı mevkiidaşının daveti üzerine Azerbaycan'a geldiğini belirten Bilgin, "İki ülke arasında çalışma hayatındaki sorunları, sosyal güvenlik ve sağlık sigortası konularını ele alacağımız toplantıdan önce bu ziyareti gerçekleştirdik. Buradan tekrar hepsine rahmet diliyoruz" dedi.

Azerbaycanlı mevkiidaşı Babayev ile görüştü

Şehitlik ziyaretinin ardından Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ile bir araya gelen Bakan Bilgin, iki ülke arasındaki sosyal güvenlik problemlerini, çalışma hayatının problemlerini değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti. Azerbaycan'la Türkiye arasında çözülmeyecek çok büyük sorunların olmadığını vurgulayan Bilgin, "Karabağ zaferinden sonra problemleri çözmek çok daha kolay geldi, çok daha sevinçle bu sorunların çözümüne doğru çalışma gayreti içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le çok samimi bir ortamda görüşme geçti. Şimdi de Sayın bakanımızla bu konuları birlikte konuştuk, problemlerimizin altını çizdik. Bu alanlar üzerinde teknik heyetlerimiz çalışarak ilerleme kaydedeceğiz" dedi.

"İki ülkenin de ortak bazı problemleri var"

Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte kalkınmanın yollarını aradığını ifade eden Bilgin, "Kalkınmanın bir yönü de çalışma hayatıdır, çalışma ve emek sorunlarıdır. Emekçilerin, emeklilerin sorunlarıdır, onların ailelerinin sorunlarıdır. Dolayısıyla bunların hukuki bakımdan düzenlenmesi, kayıt altına alınması, karşılıklı sorunların belirlenmesi, iki devletin iş birliğiyle, iki bakanlığın iş birliği alanını kapsamaktadır. İki ülkenin de ortak bazı problemleri var. Çalışanların sosyal güvenlik kapsamında alınması, Türkiye'de Azerbaycan vatandaşlarının sosyal güvenlik kapsamına alınması, sağlık sigortası kapsamına alınması. İlerleme kaydedeceğiz, daha iyi işlemesini kaydedecek düzenlemeler yapacağız" diye konuştu.

"En büyük problemlerden birisi, her iki ülkenin de genç nüfusa sahip olması"

Bilgin, "En büyük problemlerden birisi, her iki ülkenin de genç nüfusa sahip olması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması. Yeni istihdam alanlarının oluşturulmasında da hangi projeleri geliştirebiliriz, bunları paylaşacağız. Bizim uyguladığımız projeler var. Onların tecrübesini paylaşacağız. Onlar yeni iş alanlarının açılması ve istihdam imkanın oluşturulması konusunda bizim için katkı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: İki ülkenin de ortak bazı problemleri var Bilgin, Azerbaycanlı mevkiidaşı Babayev ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: İki ülkenin de ortak bazı problemleri var Bilgin, Azerbaycanlı mevkiidaşı Babayev ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: İki ülkenin de ortak bazı problemleri var Bilgin, Azerbaycanlı mevkiidaşı Babayev ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: İki ülkenin de ortak bazı problemleri var Bilgin, Azerbaycanlı mevkiidaşı Babayev ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bakü, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'İki ülkenin de ortak bazı problemleri var'Bilgin, Azerbaycanlı mevkiidaşı Babayev ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İki ülkenin de ortak bazı problemleri var"Bilgin, Azerbaycanlı mevkiidaşı Babayev ile görüştü - Son Dakika
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