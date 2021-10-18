Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ziyaretinde bahsettiğimiz 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında ilk durağı olan Angola'da temaslarını sürdürüyor. Başkent Luanda'da Angola Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, daha sonra Angolalı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmenin ardından Lourenço ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirdiğim bu ilk ziyaret, Türkiye-Angola dostluğunun yeni bir nişanesidir" dedi. İkili görüşmede savunma sanayi ve terörle mücadele alanında ilişiklerin ayrıntılı bir şekilde ele alındığını kaydeden Erdoğan, "Son dönemde ilişkilerimizin kazandığı ivme sevindiricidir. Afrika ile ilişkilerimizde Afrika'nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması, dayanışma, kazan-kazan gibi ilkeler temelinde her alanda bütüncül bir ortaklık yaklaşımıyla hareket ediyoruz. 3.Türkiye-Afrika İş forumunu 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenleyeceğiz. Foruma Angola'yı temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanınızın katılacağını memnuniyetle öğrendim" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl 11-13 Mart tarihlerinde yapılacak Antalya diplomasi forumuna Angola'nın katılım göstermesinden de memnuniyet duyduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ticaret hacmi bu yılın ilk 8 ayı itibariyle 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ziyaretinde bahsettiğimiz 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz. Ankara'da kabul ettiğiniz özel sektör temsilcilerimizden bazıları Angolalı muhataplarıyla ortaklık sözleşmelerini imzalamaları karşılıklı olarak yatırımların artmalarına yardımcı olacaktır. Ulaştırmadan, tarıma, yenilebilir enerji, elektrik ve konut projelerine kadar geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları ikili ilişkilerimiz güçlendirme yönündeki kararlılığımızdır. THY, 13 Ekim'den itibaren Angola'ya doğrudan uçuşlara başladı."

"İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Vize serbestisine değinen Erdoğan, "Eğitim alanında 44 ülkede faaliyet gösteren Maarif Vakfı eli ile işbirliğimizi geliştirmeye hazırız. Korona virüs salgını sağlık alanında küresel dayanışmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdi. Sağlık alanında işbirliği anlaşması, tecrübe paylaşımımızı ve dayanışmamızı geliştirecek, kurumsallaştıracaktır. En kısa zamanda imzalanmasında fayda görüyorum. Türk özel sektörü hastane inşası ve yönetiminden, ilaç satışı üretimine kadar geniş bir yelpazede işbirliğine hazır. 3 ay gibi kısa bir sürede karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz bu tarihi ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

-İHA-