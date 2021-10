KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bir 50 yıl daha kaybedecek vaktimiz yok" - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 50 yıldır federal bir ortaklık için görüştükleri Rumlarla bir çözüme kavuşamadıklarını belirterek, "Onların tek amacı Türkleri azınlık pozisyonuna indirgeyerek, Türkiye'den kopartılmak isteniyor. Federal çerçevede 50 yıldır yapılan görüşmelerden hiçbir netice alınamamıştır. Dolayısıyla bu çerçevede bir 50 yıl daha görüşmemiz bizim boşa zaman harcamamızdır." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Gaziantep'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gaziantep Ticaret Odasını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, kaybedecek bir 50 yılları olmadığını vurguladı. Tatar, yaptığı açıklamada, "60 yıldır kökleşen, 60 yıldır kendi iradesiyle varlığıyla kendi insanına her türlü hizmeti veren, kendi ekonomik sektörlerini oluşturabilen, turizmi, sanayisi, üniversiteleri, tarımsal faaliyetlerin geliştiği bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık kendi egemenliğiyle yoluna devam etmektedir. Biz şunu gördük ki artık federal bir anlaşmanın çok tehlikeli bir süreci getireceğini düşünüyoruz. Çünkü Rum tarafı AB'ye alındı. Türkiye AB üyesi olmadığı için federal bir çözüm Türkiye'yi Kıbrıs'tan çekilmesi için ortam hazırlar. Tek çözüm iki devletli çözümdür. Çünkü Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. Kıbrıslı bir millet yoktur. Türkler ve Rumlar vardır. Onların tek amacı Türkleri azınlık pozisyonuna indirgeyerek, Türkiye'den kopartılmak isteniyor. Federal çerçevede 50 yıldır yapılan görüşmelerden hiçbir netice alınamamıştır. Dolayısıyla bu çerçevede bir 50 yıl daha görüşmemiz bizim boşa zaman harcamamızdır. Gaziantep'in sanayisi, Ticareti ve potansiyeliyle KKTC'ye yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Ne şu an bulunduğunuz Gazi şehirde, ne Anadolu'da, ne de Yavru Vatan Kıbrıs'ta bu günlere kolay gelinmedi. Bugünler için, Gaziantep'te 6 bin 317, Kıbrıs'ta 498, Çanakkale'de 50 bin 687, Anadolu'nun her karış toprağında binlerce şehit toprağa çelenk oldu. Bugünleri bize, canlarını vererek armağan eden tüm şehitlerimizi, Mehmetçikleri, Mücahitleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dava adamları, milli kahramanları, Rauf Denktaş, Dr. Fazık Küçük, Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmet ile anıyorum. Bizler bugün, 100 yıl önce vatan uğruna can verenlerin torunları olarak, Cumhuriyetimizi ebediyete taşımak için çalışıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin bekası, kalkınması, sosyal ve kültürel her alanda gelişimi, ilerlemesi için mücadele veriyoruz. Elbette müşterek milli davamız Kıbrıs konusunda da tarafımız belli. Akdeniz'in incisi Kıbrıs adasının tek sahibi yoktur ve bu sahip asla Rumlar değildir. Kıbrıs Türk'tür, Türk Kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın da Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Kıbrıs Türk'ünün haklarını müdafaa etmeye devam edecek ve Mavi Vatan sınırlarından vazgeçmeyecektir. Türkiye'nin desteklemediği, KKTC'nin destek vermediği hiçbir tez, hiçbir senaryo Doğu Akdeniz'de hayata geçirilemez, geçmeyecektir. Uluslararası arenanın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sunduğu ama temelinde çözümsüzlük olduğu aşikar senaryoları kabul etmek mümkün değildir. KKTC'nin ekonomik kalkınması için, sahip olduğumuz köklü üretim ve ticaret kültürünü, bu alanlardaki tecrübelerimizi Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşmak ve birlikte kazanmak için hazır olduğumuzu da söylemek isterim" şeklinde konuştu.

GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ise, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a Meclisimizi onurlandırdığı için teşekkürlerimi arz ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı da siyasi faaliyetler sonuçsuz kaldığı anda yapılmış bir direniş, bir özgürlük mücadelesidir. Soydaşlarımıza yaşatılan acıları unutmadık. Asla da unutmayacağız. Rum zulmünü unutmadık unutmayacağız. 47 yıl önce, tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milleti Rum zulmüne de boyun eğmemiş, Kıbrıs Barış Harekatı ile bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlık mücadelesinin öncüleri, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ı, Dr. Fazıl Küçük'ü, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı saygı ve rahmet ile anıyorum" diye konuştu.

(Lider Olgun - Resul Yanbul/İHA)