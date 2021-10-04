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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın iddialarına cevap verdi - Son Dakika

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın iddialarına cevap verdi

04.10.2021 13:35
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın iddialarına cevap verdi, System.String[]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Azerbaycan'la ilgili söylemlerine ilişkin, "Bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu o zaman da belirttik, şimdi de bir kez daha vurgulamak isteriz ki bugüne kadar Azerbaycan tarafına...

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Azerbaycan'la ilgili söylemlerine ilişkin, "Bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu o zaman da belirttik, şimdi de bir kez daha vurgulamak isteriz ki bugüne kadar Azerbaycan tarafına bu konuda hiçbir delil sunulmamıştır" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Azerbaycan'la ilgili söylediği iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "Öncelikle İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda kaydettiği gibi, iki halk arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu belirtmek isteriz. Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkiler, güçlü tarihi bağlara, dostluk ve işbirliğine dayanmaktadır" dedi.

Abdullayeva, Azerbaycan ve İran sınırı yakınlarında herhangi üçüncü güçlerin bulunmadığını, bu güçlerin provokatif girişimleri ile ilgili iddiaları kabul etmediklerini ve iddiaların asılsız olduğu belirtti.

"İRAN DEVLETİNİN SINIRIMIZIN BİR KISMININ İŞGAL ALTINDA BULUNMASIYLA İLGİLİ ŞİMDİKİ GİBİ SERT TEPKİSİNİ GÖRMEDİK"

Azerbaycan topraklarında, komşu ülkelere tehdit oluşturabilecek herhangi güçlerin, terör unsurlarının varlığının söz konusu olmadığını belirten Abdullayeva, "Ne yazık ki 44 günlük 'Vatan Muharebesi' sırasında bazı taraflar bu tür iddialarda bulundu. Bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu o zaman da belirttik, şimdi de bir kez daha vurgulamak isteriz ki bugüne kadar Azerbaycan tarafına bu konuda hiçbir delil sunulmamıştır. Kabul edilen uluslararası sınırların dokunulmazlığı, Azerbaycan'ın her zaman rehberlik ettiği temel ilkelerden biri. Azerbaycan'ın onlarca yıldır topraklarının bir kısmının işgalden ve uluslararası sınırlarının ihlalinden mustarip olduğu bilinmektedir. Özellikle İran ile devlet sınırımızın 130 kilometreden fazla kısmı yıllarca Ermeni işgali altında bulundu. Ne yazık ki yıllardır dost İran devletinin sınırımızın bir kısmının işgal altında bulunmasıyla ilgili şimdiki gibi sert tepkisini görmedik. Genel olarak Azerbaycan, tüm ülkelerle ilişkileri birbirlerinin uluslararası sınırlarına saygı çerçevesinde kurulmasından yanadır ve bu, ülkemizin değişmez tutumudur. Bilindiği üzere, uluslararası hukukun bu temel ilkesi çerçevesinde aynı zamanda Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye ve sınırların sınırlandırılması konusunda müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarının çizilmesi süreci ikili bir meseledir ve son zamanlarda karşı taraftan gelen olumlu sinyaller sürecin yapıcı yönde gelişeceği konusunda ümit vericidir" dedi.

Dış güçlerin Azerbaycan'a müdahalesi fikrine değinen Abdullayeva sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin her zaman ulusal çıkarlarına dayalı bağımsız bir dış politika izlediğini ve 30 yıl içinde bunu defalarca somut adımlarla kanıtladığını vurgulamak isteriz. Komşu ülkelerle dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi dış politikamızın temel önceliklerinden biridir ve bu doğrultuda sürekli adımlar atıyoruz. Ayrıca Azerbaycan'ın İslami dayanışma konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaştığını ve bilindiği gibi İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) aktif tutumuyla öne çıktığını belirtmek isteriz. Son on yıllar boyunca ülkemiz, Azerbaycan topraklarında İslam tarihi ve kültür mirasının yok edilmesi ve hakaret edilmesini ilgi odağında tutmuştur ve bu konuda haklı tutumumuzun İİT ülkeleri tarafından desteklenmesini takdir ediyoruz. Azerbaycan topraklarının işgaline son verilmesi, Ermenistan'ın söz konusu bölgede büyük ölçekli silah stoklaması, yasadışı ekonomik ve diğer faaliyetler, uyuşturucu kaçakçılığı, teröristlerin eğitimi, İslami dini ve kültürel anıtlara hakaret edilmesi ve yok edilmesi gibi yasadışı eylemlerinin durdurulması, Azerbaycanlı mültecilerin 30 yıllık hasretin ardından ata yurtlarına dönmesi ve bölgede istikrar ile güvenliğin sağlanmasının İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarına uygun olduğuna inanıyoruz."

İran Dışişleri Bakanı Adbullahiyan, yerel televizyona verdiği röportajda, "Jeopolitik konulara çok hassas yaklaşıyoruz ve Azerbaycan tarafına, sınırların değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkça belirttik. Bu eylemlerin arkasında Siyonistler var ve biz Bakü'nün bu tuzağa düşmesini engellemeye çalışıyoruz" demişti.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın iddialarına cevap verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın iddialarına cevap verdi - Son Dakika


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