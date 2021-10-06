BAKANI GÜL, PARLAMENTOLARARASI BİRLİK BAŞKANI VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ - Son Dakika

BAKANI GÜL, PARLAMENTOLARARASI BİRLİK BAŞKANI VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Adalet Bakanı Gül, Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmede, PAB Başkanı Pacheco'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Ankara'da resmi ziyarette bulunan Pacheco'ya, PAB Türkiye Delegasyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile PAB Türkiye Delegasyonu Sekreteri Saren Akseli de eşlik etti.