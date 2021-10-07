Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'ya toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğinin tam olduğunu belirterek, "Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz ticaret, turizm ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda gelişiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'nın Lviv şehrinde Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmesinde iki ülke arasındaki Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın hazırlıklarını yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu zirvenin başarılı ve sonuç odaklı olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla zirveye kadar çalışmalarımız sürdüreceğiz. " dedi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle serbest ticaret anlaşması başta olmak üzere bazı anlaşmaların zirveye kadar hazır olması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Zirveden önce karma ekonomi toplantısını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca 2+2 yani 4'lü formatında dostum Dmitro'yu ve Ukrayna Savunma Bakanı'nı (Andriy Taran) Milli Savunma Bakanımızla (Hulusi Akar) beraber ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk bulunduğunu ve iki ülkenin her zaman birbirine karşı destek ve dayanışmayı ortaya koyduğunu aktaran Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ağustosta benim şehrim Antalya ve özellikle Muğla bölgesinde başlayan yangınla mücadelemize Ukrayna'nın verdiği destek için huzurlarınızda bir kere ülkem, hükümetimiz ve milletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz ticaret, turizm ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda gelişiyor."

Çavuşoğlu, iki ülke arasında üst düzey temasların devam ettiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bu yıl iki defa bir araya geldiğini anımsattı.

Ukrayna'nın Vilnius kentinde düzenlenen Ukrayna Reform Toplantısı'na temmuzda, ağustosta ise Kiev'de Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu başarılı zirve için Ukrayna'yı, Başkan Zelenskiy'i ve dostum Dmitro'yu huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Haziran ayında dostum Dmitro'yu Antalya Diplomasi Forumu'nda ağırlamaktan mutluluk duyduk, teşekkür ediyoruz. Bir sonraki toplantıyı 11-13 Mart'ta 2022 tarihinde gerçekleştireceğiz. Sizi ve Başkan Zelenskiy'i ağırlamaktan mutluluk duyarız." diye konuştu.

Bugünkü görüşmesinde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Ve bakanlıklarımız arasında hem ikili hem bölgesel konularda temasları artıracak bir istişare planını da bugün Dmitro ile imzaladık." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl yeni tip koronavirüs salgını öncesi dönemi aşacağını vurgulayarak, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması sebebiyle turist sayısı da karşılıklı artıyor ama Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 2 milyona ulaşacak. Yeni bir rekoru kırmış olacağız. Özellikle vatandaşlarımız arasında ticaret, yatırım, turizm sebebiyle artan temaslar nedeniyle bugün konsolosluk konularını da ele aldık." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır"

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmitro'nun da söylediği gibi sarsılmazdır. İşte bu anlayışla Kırım Platformunun kuruluşuna da destek verdik." diyen Çavuşoğlu, bundan sonra da Kırım Platformuna Türkiye olarak ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Kırım Tatarı soydaşlarımızın esenliğinin de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinde, güvence altına alınması için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz. Kırım Tatarları için konut inşa çalışmalarımızı da birlikte sürdüreceğiz. Bu yıl bitmeden inşaata başlamayı planlıyoruz." dedi.

Donbas sorunu Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinde çözülmeli

"Her zaman söylediğimiz gibi Donbas sorununun da uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinde çözülmesini savunuyoruz." değerlendirmesinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu anlamda AGİT Ukrayna Gözlem Misyonunun çalışmalarını önemsediklerini, misyonun kuruluşundan bu yana başında Türk diplomatların görev aldığını aktardı.