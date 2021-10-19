Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanlığına, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.

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