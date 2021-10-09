Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, " Van Gölü, çevresindeki belediyelerin insafına terk edilemeyecek kadar bölgemiz ve ülkemiz için önemlidir" dedi.

Parti binasında Van Gölü'yle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özay İlhan, "Van Gölü, ülkemizin en büyük gölü olmasının yanı sıra dünyanın da en büyük sodalı gölüdür. Van Gölü, bin 646 metre rakımda bulunmasıyla bölgemizdeki soğuk iklimi yumuşatarak Van başta olmak üzere çevresine daha olumlu iklimsel özellikler sağlamaktadır. Van Gölü'nün maviliği şiirlere konu olacak kadar kendine has, dünya genelinde yapılan yarışmada birinci olacak derecede güzeldir. Fakat böylesine önemli, böylesine kıymetli olan Van Gölü, geldiğimiz noktada büyük bir tehdit altındadır. Van Gölü, çevresinde bulunan belediyelerin kanalizasyonlarının neredeyse tamamına yakınının doğrudan içine aktığı bir göl konumundadır. Van Gölü'nde son yıllarda bölgemizde etkili olan kuraklık nedeniyle sular çekilmeye başlamış durumdadır. Van'ı Van yapan en kıymetli değerlerin başında gelen Van Gölü'nün yok olmaması için bir an evvel harekete geçilmelidir. Van Gölü, çevresindeki belediyelerin insafına terk edilemeyecek kadar bölgemiz ve ülkemiz için önemlidir. Kayseri ve Erzurum gibi birçok büyükşehir göl ve deniz bağlantısı olmadığı halde nasıl kanalizasyon sorununa çözüm üretiyorsa, Van ve çevre belediyelerde kanalizasyon sorununa gölsüz çözüm üretmelidir. Yıllardır ilimiz ve bölgemiz gündeminde olan ve bir türlü çıkarılmayan Van Gölü Koruma Kanunu mutlaka çıkarılmalıdır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Van Gölü için iktidarın sözde temsilcilerini göreve davet ediyoruz" dedi.

(Muhammed Onur Yavrutürk/İHA)