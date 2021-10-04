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Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a tepki: "Kimsenin bize iftira atmasına izin vermeyiz" - Son Dakika

Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a tepki: "Kimsenin bize iftira atmasına izin vermeyiz"

04.10.2021 18:27
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a tepki:

Son dakika gündem haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılmasının 1. yıl dönümünde Cebrayıl şehrini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılmasının 1. yıl dönümünde Cebrayıl şehrini ziyaret etti. Aliyev, "Kimsenin bize iftira atmasına izin vermeyiz" diyerek İran'a tepki gösterdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 4 Ekim 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl şehrini ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada İran'a tepki gösteren Aliyev, "Kimsenin bize karşı asılsız iftira atmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

İyi niyet gösterdiklerini ancak Azerbaycan'a yönelik asılsız suçlamaları kabul edemeyeceklerini belirten Aliyev, "Bunu burada, Cebrail'de, Araz Nehri kıyısında söylüyorum ve Azerbaycan halkına ve tüm dünyaya karşı, bize karşı yapılan asılsız suçlamalar cevapsız kalmayacaktır. Bu suçlamaları reddediyoruz ve kanıt talep ediyoruz. Bazı İranlı din adamlarının son dönemde Azerbaycan'a yönelik açıklamalarını fazla önemsemedik. Fakat sonra ne yazık ki yetkililer bize karşı asılsız suçlamalarda bulunmaya başladılar. Görünen o ki Azerbaycan, İsrail'i bu bölgelere getirmiş. Gözlerini açıp görsünler. İsrail'i burada nerede gördüler. Burada tek bir kişi yaşamıyor. Burada bina yok. Kanıt var mı. Kanıt yoksa herkes söylediklerinden sorumlu tutulmalıdır. Kimsenin bize karşı asılsız iftiralar atmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

"ERMENİSTAN, AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'YE KARŞI TOPRAK İDDİALARINDAN VAZGEÇMELİ"

Ermenilerin "Büyük Ermenistan" hayalinden vazgeçmeleri gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Denizden denize, efsanevi Ermeni fantezisinden vazgeçmeleri gerekiyor. Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı toprak iddialarından vazgeçmeliler ve vazgeçecekler. Başka yolu yok. Ermenilerin bize karşı diğer tüm iddialarına yavaş yavaş son verilmelidir" dedi.

Aliyev ayrıca, "İkinci Karabağ Savaşı'nın bitmesi bölgenin eski haline döneceği anlamına gelmiyor. Asla aynı olmayacak. Bunu herkes bilmeli" ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN ÖNERİLEN İŞBİRLİĞİ PLATFORMUNU DESTEKLEYEN İLK ÜLKE OLDU"

Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önerilen işbirliği platformunu destekleyen ilk ülke olduğuna vurgu yapan Aliyev, "Biri bundan memnun değilse, o platforma ihtiyacımız yok. Bazı insanların bu konuda endişeli olduğunu biliyorum. Bazıları artık sürecin dışında olduklarına inanıyor. Her durumda tüm komşu ülkelere işbirliği için bir platform sağladık" dedi.

"BÖLGEDEKİ İSTİKRARIN SAĞLANMASINDA TÜRKİYE VE RUSYA'YA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Bölgedeki istikrarın sağlanmasında Türkiye ve Rusya'ya büyük görev düştüğünü ifade eden Aliyev, "Yani bu format bize yeter. Ermenistan da bu formata katılacak, çünkü başka yolu yok, artık gerçek bu. Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin son açıklamaları da destekliyoruz. Türk-Rus işbirliği bölgemizde istikrarın garantörüdür. Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanlarının son görüşmesinde Ermeni-Azerbaycan ilişkileri ele alındı ve hem Türkiye hem de Rusya ile sürekli temas halindeyiz. Başkan olarak her zaman temas halindeyim" dedi.

Aliyev, savaş riskini ortadan kaldırmak için bunun gerekli olduğunu belirterek, "Türkiye-Rusya-Azerbaycan-Ermenistan formatına kim istiyorsa katılsın. Her halükarda bugün bölgede Azerbaycan'ın rızası olmadan hiçbir girişim gerçekleştirilemez. Bunu herkes bilmeli" ifadelerini kullandı.

Aliyev, Cebrayıl'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Araz Vadisi Ekonomik Bölgesi Endüstri Parkı'nın, şehir hastanesinin, okul binasının ve çok sayıda konutun inşa edileceği mahallenin de temelini attı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a tepki: Kimsenin bize iftira atmasına izin vermeyiz
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a tepki: Kimsenin bize iftira atmasına izin vermeyiz
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a tepki: Kimsenin bize iftira atmasına izin vermeyiz
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a tepki: Kimsenin bize iftira atmasına izin vermeyiz

İlham Aliyev, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a tepki: 'Kimsenin bize iftira atmasına izin vermeyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a tepki: "Kimsenin bize iftira atmasına izin vermeyiz" - Son Dakika
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