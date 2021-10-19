Babacan, partisinin Kahramankazan İlçe Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kahramankazan 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Babacan, Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, FETÖ terör örgütünün hain darbe teşebbüsüne karşı dimdik duran, tankların, zırhlı araçların karşısında göğsünü siper eden Kahramankazan halkıyla beraber olmanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi milletimiz devleti ayakta tuttu. 15 Temmuz gecesi, milletimizin feraseti, cesareti ve sağduyusu demokrasimizi diri tuttu." ifadelerini kullandı.

Ülke gündemine dair değerlendirmelerde de bulunan Babacan, "DEVA Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında örgütleniyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümüne ilişkin eylem planları hazırlıyoruz. 20 ayrı alanda eylem planı hazırlıyoruz ve inşallah bu eylem planlarını ortaya koyduğumuzda, Türkiye'nin her alandaki sorunlarının çözümünü, yol haritasını tamamlamış olacağız. Vatandaşlarımız bize yetki verdiği ilk günden itibaren hemen uygulamaya geçeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından DEVA Partisi İlçe Başkanı Mesut Kahraman, Babacan'a, Elazığ Komürhan Hatıra Ormanı'na yapılan TEMA Vakfı fidan bağışı belgesini hediye etti.

Tek listeyle gidilen seçimde Mesut Kahraman, yeniden başkan seçildi.

Kongrenin ardından dolmuş durağına geçerek esnafla sohbet eden Babacan, partisinin hizmet binasının açılışını da gerçekleştirdi.

Babacan, ilçede salı günleri kurulan halk pazarını da gezdi.