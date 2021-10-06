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Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'yı ziyaret edecek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'yı ziyaret edecek

06.10.2021 11:59
Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'yı ziyaret edecek, System.String[]

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9'uncu toplantısına katılmak üzere yarın Ukrayna'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9'uncu toplantısına katılmak üzere yarın Ukrayna'ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9'uncu toplantısına katılmak üzere 7-8 Ekim'de Ukrayna'nın Lviv şehrine bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantıda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek ve güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu, Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesi'nin 360. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek diplomasi konulu bir panele de katılacak.

(Mevlüt İşli/İHA)

Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'yı ziyaret edecek

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Ekim, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'yı ziyaret edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'yı ziyaret edecek - Son Dakika
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