"Türkiye ve Angola enerji konusunda ciddi iş birliği imkânlarına sahiptir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Enerji konusunda iki ülke arasında ciddi işbirliği imkanlarının olduğuna inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"TARİHİ ZİYARETLERİN İKİLİ İLİŞKİLERİMİZE HER ALANDA İVME KAZANDIRACAĞINA İNANIYORUM"

Türkiye'den Angola'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde tertiplenen ilk ziyaret vesilesiyle bu ülkede olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç ay gibi kısa süre içerisinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerimizin, ülkelerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu tarihi ziyaretlerin ikili ilişkilerimize her alanda ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelede Angolalı makamlarının yanında olmayı sürdüreceğiz. Bilhassa enerji konusunda iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğini de beraberce geliştirmek arzusunda olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vize meselesinde atacağımız adımların beşeri ve turizm iş birliğimizin gelişmesine katkı yapacağına inanıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN AFRİKA KITASINDAKİ FAALİYETLERİ TÜM ŞEFFAFLIĞIYLA HERKES TARAFINDAN BİLİNİYOR"

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetlerinin tüm şeffaflığıyla herkes tarafından bilindiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Kıta genelinde mevcut 43 Büyükelçiliğimiz üzerinden tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi 'karşılıklı saygı, dayanışma ve kazan-kazan' ilkeleri temelinde geliştiriyoruz. Stratejik Ortağı olduğumuz Afrika Birliği'yle iş birliğimizi orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla tüm kıtada barış, istikrar ve refahın artmasına katkıda bulunacak şekilde derinleştiriyoruz. "

Bu kapsamda, 21-22 Ekim'de 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu gerçekleştireceklerini, ardından da yine İstanbul'da 17-18 Aralık'ta 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylelikle, Türkiye-Afrika Birliği ilişkilerinde yeni bir döneme girilecektir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanına ve tüm Angola halkına samimi hüsnü kabulleri için tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.