Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonya'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek için başkent Varşova'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında, Tatar toplumunu temsil eden Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun 2 günlük ziyareti kapsamında gerçekleştireceği temaslarda, Polonya ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Polonya Cumhurbaşkanı ve Polonya Meclisi (Sejm) Başkanı tarafından kabul edilecek, ayrıca Polonya'da yaşayan vatandaş ve soydaşlarla bir araya gelecek. Bakan Çavuşoğlu yarın düzenlenecek 7. Varşova Güvenlik Forumu'nda bir konuşma yapacak.

-İHA-