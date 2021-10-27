MERVE MERCAN PARKI AÇILIYOR - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapılan Merve Mercan Parkı açılışa hazırlanıyor. 2 Kasım'da açılışı yapılacak olan park üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulacak.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın adı öğrencisi olduğu Selçuk Üniversitesi'ndeki parkta yaşatılacak. Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapılan park açılışa hazırlanıyor. Peyzaj çalışmaları tamamlanan park, 2 Kasım'da açılışı yapılarak öğrencilerin hizmetine sunulacak.

İntern Doktor Merve Merve Mercan'ın adının yaşatılacağı 32 bin metrekare alana sahip wireles, usb şarj üniteleri ve gençlerin kullanımına yönelik bir çok hizmetin sunulacağı parkta 600 metrekare süs havuzu, 3600 metrekare yürüyüş yolu, 1200 metre koşu yolu, 27. 000 metrekare çim alan, 20 adet bank, 12 adet pergola, 3 adet ahşap köprü, 10 adet açık alan spor aleti, 3 adet süs havuzu gibi birçok donanım yer alıyor.

Başkan Pekyatırmacı; "Parkımızın Üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Selçuk Üniversitesi kampüsüne anlamlı bir park yapıldığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Genç yaşta hayatını kaybeden Merve Mercan kardeşimizin ismini öğrenim gördüğü üniversitede yaşatmak için bu parkı inşa ettik. Covid-19'a yenik düşen kardeşimizin ölümü hepimizi derinden sarsmıştı. Adını burada yaşatmanın da gururunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Parkımızı tamamladık. İnşallah yapacağımız açılışla öğrencilerin güzel vakit geçirecekleri bir ortam olacak. " şeklinde konuştu.