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Nijerya Devlet Başkanı Buhari Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Buhari Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu

20.10.2021 15:00
Nijerya Devlet Başkanı Buhari Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Türkiye ile Nijerya arasında enerji, savunma sanayisi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzalandığını belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Türkiye ile Nijerya arasında enerji, savunma sanayisi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzalandığını belirtti.

Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya ziyareti kapsamında başkent Abuja'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Nijerya arasındaki sıcak ilişkilerin iyi seviyede olduğunu vurgulayan Buhari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikinci kez Abuja'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Buhari, ziyarette ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele aldıklarını aktararak Nijerya ile Türkiye arasındaki nezaket çerçevesinde bu konuları değerlendirdiklerini kaydetti.

İki ülke arasında 8 yeni anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Buhari, "Enerji, savunma sanayisi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmaların en kısa zamanda uygulamaya geçmesini umuyoruz." dedi.

Buhari, görüşmelerde Nijerya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokollerinin değiştirilerek Türkiye'ye uygulanan seyahat yasaklarının kaldırıldığını ifade etti.

Buhari'den Türkiye'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Abuja'da çok kıymetli işlere imza attığını vurgulayan Buhari, "Abuja'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından onarılan ortaokulun açılışını yaptı." dedi.

Buhari, TİKA'nın Nijerya'ya gerçekleştirdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye şükranlarını sundu.

Cömertliği ve iş birliği için Erdoğan'a teşekkür eden Buhari, "Çatışma alanlarından kaçan 4 milyon kişiye ülkenizde ev sahipliği yaptığınız için teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Tüm dünyaya örnek teşkil ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Buhari, cumhurbaşkanı, Nijerya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya Devlet Başkanı Buhari Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika
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