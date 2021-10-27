Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno'yu karşıladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno'yu karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Itno, 'Merhaba asker' diyerek tören kıtasını selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.Türk heyetinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.