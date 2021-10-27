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İran'dan UAEA'ya uyarı: "Gizli bilgilerimizi servis etmeyin" - Son Dakika

İran'dan UAEA'ya uyarı: "Gizli bilgilerimizi servis etmeyin"

27.10.2021 19:22
İran'dan UAEA'ya uyarı:

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) uyararak, "Nükleer faaliyetlerimize ilişkin gizli ve teknik bilgileri basına servis etmeye devam ederseniz ajansla anlaşmamızı gözden geçiririz" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) uyararak, "Nükleer faaliyetlerimize ilişkin gizli ve teknik bilgileri basına servis etmeye devam ederseniz ajansla anlaşmamızı gözden geçiririz" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi basına verdiği demeçte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) İran'a ait gizli ve teknik bilgileri paylaşmakla suçladı. Kemalvendi, "UAEA İran'nın nükleer faaliyetlerine ilişkin gizli ve teknik bilgileri basına servis etmeye devam ederse ajansla anlaşmamızı gözden geçiririz" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki teknik bilgileri sürekli olarak basına servis ettiğini belirten Kemalvendi, "Ajans bu konuda bilgileri genel olarak vermeli. En küçük ayrıntısına kadar değil. Diğer ülkelere yönelik böyle bir uygulama ise yok. Ajans bu bilgileri vermeye devam ederse anlaşmamızı yeniden gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kemalvendi, UAEA'nin paylaştığı bilgilerin ticari olduğunu ve teknik bilgileri paylaşmayacağını belirterek, "Bu bilgilerden diğer ülkeler haberdar olmamalı. Bizim UAEA Başkanına gönderdiğimiz mektup dahi basına sızdırılıyor. Bunun önü alınmalı" dedi.

"KASIM AYI BİTMEDEN VİYANA MÜZAKERELERİNE DÖNECEĞİZ"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, kasım ayı bitmeden önce Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlatılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakeresine döneceklerini belirtti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB yetkilileri ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini değerlendiren Keni, müzakerelere ilişkin görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti.

Keni, Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Enrique Mora ile faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Kasım ayından önce nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden başlama kararı aldık. Kesin tarihi önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ NEDENİYLE GÖRÜŞMELERE ARA VERİLMİŞTİ

Viyana'da Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. İran'da Haziran ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD'nin de dolaylı olarak katıldığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verilmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran'dan UAEA'ya uyarı: Gizli bilgilerimizi servis etmeyin

Nükleer, Viyana, Kasım, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'dan UAEA'ya uyarı: 'Gizli bilgilerimizi servis etmeyin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'dan UAEA'ya uyarı: "Gizli bilgilerimizi servis etmeyin" - Son Dakika
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