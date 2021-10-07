Üye Girişi
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye olarak son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlarla küresel salgını yönetmeyi başardık" - Son Dakika

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye olarak son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlarla küresel salgını yönetmeyi başardık"

07.10.2021 16:57

Son dakika gündem haberi: - TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye olarak son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlarla küresel salgını yönetmeyi başardık" TBMM Başkanı Prof. Dr.

- TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye olarak son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlarla küresel salgını yönetmeyi başardık"

ROMA - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İtalya'nın başkenti Roma'da 7'ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Türkiye olarak bu noktada, son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlar ve zengin insan kaynaklarımızla söz konusu küresel salgını kapasite sorunu yaşamadan yönetmeyi başardığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İtalya'nın başkenti Roma'da 7'ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin "Pandeminin Sebep Olduğu Sosyal ve İstihdam Krizlerine Çözümler" başlıklı oturumunda konuşma gerçekleştirdi. Korona virüs salgını döneminde G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İtalya'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Şentop, "G20 oluşumunun, salgın kaynaklı krizler karşısında kendisinden beklenen liderliği sergilemesini Türkiye olarak önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Dünyamızın son 30 yılda birçok bölgesel krizin yanı sıra 2008 mali krizi gibi küresel ölçekte krizlere de sahne olmuştu" diyen Şentop, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ancak bunlardan hiçbiri, ülkelerin ve toplumlarda 5 milyon civarında insanın hayatına mal olan Covid-19 salgını kadar yıkıcı bir etki meydana getirmemiştir. Bertaraf etmeye çalıştığımız krizin sadece tek bir boyuttan ibaret olmadığının farkındayız. Söz konusu krizin etkilerini, ekonomi, sağlık, sosyal hayat ve istihdam gibi sahalarda da derinden hissettik. Covid-19 salgını maalesef insanlığı hazırlık yakalamıştı. Geçmişteki hatalı politika tercihleri ve ekonomik krizlerle mücadele etmek gayesiyle birçok ülke tarafından alınan veya dışarıdan dayatılan tedbirler, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin zayıflamasına yol açmıştır. Türkiye olarak bu noktada, son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlar ve zengin insan kaynaklarımızla söz konusu küresel salgını kapasite sorunu yaşamadan yönetmeyi başardığımızı ifade etmek istiyorum. Salgında hemen hemen bütün ülkeler vatandaşlarının sağlıklarını korumanın yanı sıra milli sağlık sistemlerin taşıyamayacağı baskıların oluşmasını engellemek amacıyla tedbirler almışlardır"

"İnsanlık, hiç tecrübe etmediği yeni krizlerle karşı karşıyadır"

Salgında sokağa çıkma yasağı gibi ciddi tedbirler alındığını da sözlerine ekleyen TBMM Başkanı Şentop, "Böylece salgını etkili bir şekilde yavaşlatmış olduk. Ancak ekonomik hayat da kısmen sekteye uğradı. Ekonomik durgunluk, bazı ülkelerde işletmeler ve çalışanlar için kaynaklarda kıtlığa ve küresel yatırım akışlarında önemli ölçüde aksamalara sebebiyet verdi. Söz konusu sağlık krizinin bütün dünya tarafından en çok hissedilen boyutunun topluma ve istihdama dair olduğunu düşünüyorum. BM tarafından 2020 yılı sonunda yapılan araştırmaya göre en kötü senaryoda 2030 yılına kadar çeyrek milyon insan Covid-19'a bağlı sebeplerle aşırı yoksulluğa sürüklenecek ve küresel ölçekte aşırı yoksulların sayısı 1 milyarın üzerine çıkacaktır. İnsanlık, hiç tecrübe etmediği yeni krizlerle karşı karşıyadır. Bu sebeple, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemini hedeflerken ekonomik kalkınmamızı sosyal ve çevresel ihtiyaçlarla yeniden dengelemek ve sosyo-ekonomik eşitsizlikleri ele almak için tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Küresel bakmak küresel düşünmek zorundayız"

Meclis Başkanı Şentop, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesi için milli bir vizyonun yanında, kuvvetli bir sahiplenme duygusu ile uluslararası dayanışma ve iş birliğinin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla krizin sosyal ve istihdam boyutunu ele alırken aynı zamanda diğer ülkelerle iş birliğimizi kuvvetlendiriyor, ihtiyacı olanlara destek vermeye gayret ediyoruz. Salgının başlangıcından bugüne kadar başta sağlık ekipmanı yardımı olmak üzere 160 ülkeye destek sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her şeyin küreselleştiği dünyada, hastalıklar da virüsler de küresel. Tedavi de ilaç da aşı da küresel olmalı. Sadece dünyamızın belli bir bölümünü, mesela sadece Avrupa'yı, sadece G20 ülkelerini sağlıklı tutmak mümkün değil. Dünyanın geri kalan kısmı hastalık ve salgın içindeyse bizler de o hastalık ve salgına maruz kalırız. Bu zorluk süreç bütün dünya, bütün insanlar olarak hastalığımızın, sağlığımızın ne kadar birbirine bağlı olduğunu gösterdi. Bütün dünya için barış içinde, asgari hayat şartlarında bir yaşama alanı oluşturamazsak hiçbirimiz güvende değiliz. Küresel bakmak küresel düşünmek zorundayız" diye konuştu.

"Ölçü sözde değil eylemdedir"

Şentop konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Parlamento Başkanları olarak bu konuda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri süratle hayata geçirmek için gerekli adımların atılmasına öncülük etmeliyiz. Ekonomik ve sosyal düzenin yeniden istikrara kavuşması için ulusal kurumlarımızla olduğu kadar parlamentolarımız arasındaki mevcut iş birliğini daha da güçlendirmeliyiz. Parlamentolar kelimesinin köken anlamı itibarıyla söz, konuşma mekanları olmakla beraber sözlerin eyleme, iş ve icraata dönüşmesi lazımdır. Sözler ile eylemler arasında uyum ve bütünlük olmalıdır Dünyamızı güzel ve parlak sözler değil, bütün insanlara aynı değeri veren gerçekten eşitlikçi ve adil yaklaşımlarla hayata geçirilen eylemler değiştirecektir. Ölçü sözde değil eylemdedir. Avrupa veya Amerika'daki bir sivilin hayatı ile Afganistan'da 'yanlışlıkla' bombalanıp öldürülen veya Yemen ya da Libya'daki bir sivilin hayatının aynı değerde olduğuna içtenlikle ve samimiyetle inanarak eyleme geçmedikçe daha iyi bir dünya gerçekleştiremeyeceğiz. Parlak demokrasi nutukları kulaklarımıza hoş gelse de dünya üzerinde darbeleri ve darbecileri desteklemeyen tutumlar dünyamızın geleceği bakımından önemlidir. G20 ülkeleri olarak bunu başarabilecek altyapıya sahip olduğumuza inanıyorum. Krizle mücadele konusunda ulusal parlamento olarak attığımız adımların bütün insanlık için fayda sağlamasını temenni ediyorum"

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlarla küresel salgını yönetmeyi başardık
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlarla küresel salgını yönetmeyi başardık
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlarla küresel salgını yönetmeyi başardık
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlarla küresel salgını yönetmeyi başardık

G20 Liderler Zirvesi, Mustafa Şentop, Parlamento, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye olarak son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlarla küresel salgını yönetmeyi başardık' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021 19:13 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021 Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu 18:58 Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş 18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar 17:54 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi? 17:28 Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi? Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu 16:54 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu
15:55 "Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi Armağan Çağlayan'ın 15:35 Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt

Son Dakika Haberleri
19:15 Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı! Köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı
19:14 Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu
19:13 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021
19:00 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021
18:34 Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
18:09 Bu canlı ilk defa görüldü! İsmi daha konulmazken, kan emerek hayatta kaldığı tespit edildi
18:07 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
18:03 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
17:53 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu         
19:14
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021         
19:00
Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz         
18:08
Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni         
18:04
Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı         
17:34
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı         
17:18
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
3518 cinayette parmağı olan 100 yaşındaki eski Nazi subayı Almanya'da yargıç karşısında 3518 cinayette parmağı olan 100 yaşındaki eski Nazi subayı Almanya'da yargıç karşısında         
14:19
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 19:28:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye olarak son 20 yılda sağlık alanında yapılan büyük yatırımlarla küresel salgını yönetmeyi başardık" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement